5 نصائح للحجاج لتجنب الإصابة بضربات الشمس وأهم الإسعافات حال الإصابة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضربة الشمس هي أخطر أشكال الإصابة بالحرارة، ومع بدء موسم الحج يتعرض الحجاج لآشعة الشمس والحرارة أثناء تأدية مناسك الحج وقد يصابون لضربة شمس بسبب الفترات الطويلة التى يقضونها فى الشمس، فى هذا التقرير نقدم أعراض وعلاج ونصائح لوقاية الحجاج من الإصابة بضربات الشمس، بحسب موقع Webmd.

وضربة الشمس يمكن أن تقتل أو تسبب ضررا للدماغ والأعضاء الداخلية الأخرى، خاصة إذا لم يتم علاجها، لذا يجب الخضوع للإسعافات الأولية بمجرد إصابة الحاج بضربة الشمس.



موسم الحج

ما هى ضربة الشمس؟

ضربة الشمس الناتجة عن التعرض الطويل لدرجات حرارة عالية - عادة ما تكون مقترنة بالجفاف - مما يؤدي إلى فشل نظام التحكم في درجة حرارة الجسم.

التعريف الطبي لضربة الشمس هو ارتفاع درجة حرارة الجسم الأساسية أكبر من 104 درجة فهرنهايت، مع وجود مضاعفات تنطوي على الجهاز العصبي المركزي الذي يحدث بعد التعرض لدرجات حرارة عالية.

أعراض ضربة الشمس

تمثل الأعراض المميزة لضربة الشمس ارتفاع درجة حرارة الجسم والإغماء قد يكون أول علامة أيضاً لضربة الشمس، كما قد تشمل الأعراض الأخرى:

-الصداع.

-الدوخة.

-قلة التعرق رغم الحرارة.

- احمرار البشرة وجفافها.

-ضعف العضلات أو تشنجات.

-القئ و الغثيان.

-التغييرات السلوكية مثل الارتباك.

-فقدان الوعي.

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الإسعافات الأولية لضربة الشمس

إذا كنت تشك في إصابة شخص ما بضربة شمس، فاتصل على الفور بالاسعاف أو أنقل الشخص إلى المستشفى، أي تأخير في طلب المساعدة الطبية يمكن أن يؤدى للوفاة.

أثناء انتظار وصول المسعفين، ابدأ الإسعافات الأولية وتشمل:

- انقل الشخص إلى بيئة مكيفة أو على الأقل منطقة باردة ومظللة.

- قم بإزالة أي ملابس غير ضرورية لتهوية المريض عبر ترطيب بشرته بالماء من اسفنجة أو خرطوم.

- ضع عبوات ثلج على إبط المريض والفخذ والعنق والظهر، نظرًا لأن هذه المناطق غنية بالأوعية الدموية القريبة من الجلد، وبالتالى فإن تبريدها قد يقلل من درجة حرارة الجسم.

- اغمر المريض في ماء الاستحمام أو في حوض من الماء البارد.

- لا تستخدم الثلج للمرضى كبار السن أو الأطفال الصغار أو المرضى المصابين بأمراض مزمنة، لأن القيام بذلك يمكن أن يكون خطيرًا.

نصائح للحجاج للوقاية من ضربة الشمس

- ارتداء ملابس خفيفة فاتحة اللون وفضفاضة وقبعة واسعة أو شمسية.

- وضع واقى من الشمس بعامل حماية (SPF) يبلغ 50 أو أكثر.

- شرب السوائل والمياه باستمرار لمنع الجفاف.

- تعويض الجسم بتناول الخضروات والفواكه لتعويض السوائل التى يتم فقدانها.

- تجنب التعرض الشمس قدر الإمكان.