شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة : انقطاع الطمث يحمل أخبار سارة للسيدات ويحسن العلاقه الزوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فترة انقطاع الطمث من اللحظات الصعبه فى حياة كل سيدة وما يصاحبها من اضطرابات هرمونية وأعراض كثيرة، ولكن ليس كل الأمورمزعجة أو تحمل عيوب وهناك بعض المميزات التى تحصدها المرأه بعد انقطاع دورتها الشهرية وهى زيادة السعاده الزوجيه نتيجة لهرمون التستوستيرون .

اكتشقت دراسة جديده ذكرها موقع" medicalnewstoday" أن فترة انقطاع الطمث لها آثار إيجابية عميقة على الوظيفة الجنسية وتحسين العلاقه الزوجية عند السيدات المسنات .

شملت الدراسة التي نشرت في مجلة لانسيت للسكري والغدد الصماء، تجارب معايشة لعلاج التستوستيرون والتي استمرت لمدة 12 أسبوعًا على الأقل، وحلل فريق البحث 46 تقريرًا من 36 تجربة شملت 8480 مشاركة.

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وكشفت الدراسة أن الصحة الجنسية للنساء بعد انقطاع الطمث يمكن أن تستفيد بشكل كبير من علاج التستوستيرون، عادة ما يفكر الكثيرين في هرمون التستوستيرون باعتباره هرمونًا يستفيد منه الذكور فقط، ولكن له مكانه ووظائفه في الجسد الأنثوي، فهي تساعد فى تحسين العلاقه الزوجية ولها وظائف أخرى تسهم في قوة العضلات، والحالة المزاجية، والأيض، والقدرة على التفكير والتذكر والعقل.

ونظر الباحثون فى هذه الدراسة في كيفية تأثير العلاجات الهرمونية على العلاقه الزوجية وكذلك على عدد من علامات الصحة البدنية الأخرى، بما في ذلك صحة القلب والأوعية الدموية والمعرفية والعضلية. بالإضافة إلى ذلك ، نظروا في كيفية تأثير علاج هرمون تستوستيرون على الحالة المزاجية، وكثافة الثدي، وملامح الدهون، ونمو الشعر الزائد.