شكرا لقرائتكم خبر عن للتعافى من حمى الضنك.. اعرف ماذا تأكل وماذا يجب أن تتجنبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حمى الضنك هي مرض استوائي يحدث عندما تلدغ البعوضة التي تحمل فيروس حمى الضنك شخص ما، قد يصبح المرض قاتلاً بالنسبة لبعض الأشخاص الذين لا يحصلون على العلاج في الوقت المحدد.

تحدث الأعراض بعد أسبوعين أو ثلاثة من عضة البعوض وبالتالي يصبح التشخيص والعلاج في غاية الأهمية، وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" عادة ما تكون مخاطر هذه الحمى التي ينقلها البعوض عالية في موسم الرياح الموسمية، ولذلك، ينبغي للمرء أن يكون حذرا حول النظام الغذائي في حالة الإصابة.



حمى الضنك

أطعمة تناولها للتعافى من حمى الضنكالرمان:

تعتبر فاكهة الرمان جيدة جدا للأكل عند تشخيص حمى الضنك، فهي تساعد في بناء عدد الصفائح الدموية التي تميل إلى الانخفاض عند الإصابة.

أوراق البابايا:

يحتوي مستخلص نبات البابايا على مواد تعزز الهضم وتعالج الأمراض الأخرى المرتبطة بالمعدة، لذا فأن شرب عصير أوراق البابايا يوميا يساعد على زيادة عدد الصفائح الدموية.

ماء جوز الهند:

إذا كنت تعاني من حمى الضنك، فسوف تشعر بالجفاف، مجرد شرب الماء لا يكفي، يمكنك شرب ماء جوز الهند لتعظيم الترطيب وتقليل آثار حمى الضنك.

الكركم:

هناك خصائص مذهلة للكركم فهو مضاد للبكتيريا، شرب حليب الكركم من شأنه أن يربط الشفاء من حمى الضنك.

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البرتقال:

غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساعد على تحسين الصحة من خلال إطلاق الفيروس ببطء من الجسم.

الحلبة:

تعمل كمهدئ خفيف كما تقلل من آلام الجسم التي يشعر بها مرضى حمى الضنك عمومًا أثناء عملية الشفاء، كما أنه يساعد على استقرار درجة حرارة الجسم وتعزيز النوم.

الكيوي:

الكيوي هو ثمرة فائقة تحتوي على فيتامين أ ، هـ ، البوتاسيوم، هؤلاء معا يعملون على توازن ضغط الدم في الجسم، مما يساعد في بناء خلايا الدم الحمراء لتعزيز المناعة.



طعام بكافح حمى الضنك

أطعمة يجب تجنبهاالأطعمة المقلية:

تناول الأطعمة الزيتية قد يؤدي في الواقع إلى تفاقم الأعراض وإضعاف الجهاز المناعي.

المشروبات المحتوية على الكافيين:

قد يؤدي استهلاك مثل هذه المشروبات إلى انهيار العضلات والتعب وزيادة معدل ضربات القلب غير المنتظم والعديد من المضاعفات الصحية.

التوابل:

من شأن الطعام المتبل أن ينتج حمضًا في المعدة قد يعوق عملية الشفاء والتسبب فى مضاعفات.