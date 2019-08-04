القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصلت وزارة الصحة السعودية تقديم خدماتها التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام 1440هـ، عبر مستشفياتها ومراكزها الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وبلغ عدد حجاج بيت الله الحرام الذين تلقوا الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى الثاني من شهر ذي الحجة 233008 حجاج وحاجات.
وتم إجراء 14 عملية قلب مفتوح و345 عملية قسطرة قلبية، فيما أجريت 1020 عملية غسيل كلوي و54 عملية مناظير، و322 عملية جراحية مختلفة، بينما تم إدخال 1504 حجاج وحاجات إلى المستشفيات، وتم تسجيل 3 حالات ولادة.
كانت هذه تفاصيل خبر 233 ألف حاج تلقوا خدمات صحية في مكة والمدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.