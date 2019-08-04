233 ألف حاج تلقوا خدمات صحية في مكة والمدينة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصلت وزارة الصحة السعودية تقديم خدماتها التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام 1440هـ، عبر مستشفياتها ومراكزها الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وبلغ عدد حجاج بيت الله الحرام الذين تلقوا الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى الثاني من شهر ذي الحجة 233008 حجاج وحاجات.

وتم إجراء 14 عملية قلب مفتوح و345 عملية قسطرة قلبية، فيما أجريت 1020 عملية غسيل كلوي و54 عملية مناظير، و322 عملية جراحية مختلفة، بينما تم إدخال 1504 حجاج وحاجات إلى المستشفيات، وتم تسجيل 3 حالات ولادة.