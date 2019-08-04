"دكتور روبوت".. تقنية طبية تخدم الحجاج لأول مرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت وزارة الصحة السعودية، لأول مرة في موسم الحج، تقنية جديدة باستخدام جهاز "الروبوت" الآلي للاستشارات الطبية بين الأطباء في المستشفيات والمراكز الصحية في منى والقوافل المتحركة.

وتتيح التقنية الحديثة تقديم الاستشارة من أي موقع بالمملكة، والوصول الافتراضي لأي مستشفى في منى، كما تمكن الأطباء من التنقل الذاتي داخل المستشفى، وصولاً إلى سرير المريض، وتقديم الاستشارة السريرية بطريقة سهلة باستخدام أي جهاز ذكي وعبر شبكة الجيل الرابع.

وجرى تدريب الأطباء من داخل المشاعر وخارجها في مدينتي الرياض وجدة على استخدام هذه التقنية الجديدة لخدمة ضيوف الرحمن، ويشكل إدخالها إضافة نوعية لسرعة الاستجابة الزمانية والمكانية أمام الممارسين، وتسهل توفير أفضل خدمة ممكنة في جميع المرافق الصحية أينما كانت.

يمكن جهاز "دكتور روبوت Robo Doctor" بإمكانياته المدمجة، مثل سماعة الطبيب وكاميرات تنظير خاصة لفحص الأذن والعين، وكاميرا خاصة لفحص الجلد، وغيرها من الأدوات التي تمكّن الأطباء من تشخيص الحالات المرضية، وتقديم الاستشارات الطبية عن بعد، كما يتميز الروبوت بكاميرا ذات دقة عالية تمكّن من نقل الصورة بوضوح ونقاء عاليين معتمدة طبياً، تمكن الطبيب من قراءة العلامات والمؤشرات الإكلينيكية ويشمل ذلك الصور الإشعاعية.

ويعمل فريق الصحة الإلكترونية على توفير ومتابعة تطوير وتشغيل هذه الأنظمة والخدمات الإلكترونية الممكنة، لتقديم خدمات أكثر أماناً وجودة وأداء أعلى كفاءة.

