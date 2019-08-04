امرأة بريطانية تتبرع بكليتها لزوجها بعد طلاقهما بخمس سنوات

بعد خمس سنوات من طلاقهما، واجه البريطاني دان بيات (44 عاماً) وزوجته السابقة كيلي هوب (43 عاماً)، معضلة مثّلت نقطة تحول في حياتهما، حيث أصيب الرجل بفشل في كليتيه، واحتاج لعملية زرع عاجلة.

وعلى الرغم من الخلاف القائم مع زوجها السابق، سارعت كيلي بالتبرع بإحدى كليتيها لإنقاذ حياته.

وقالت كيلي متحدثة عن تجربتها: " لقد دخل زوجي السابق المستشفى وتم تشخيص حالته بالفشل الكلوي، وتم وضعه على قائمة الانتظار وكان عليه الانتظار لـ 12 شهراً. ولتجنب أي خطر على حياته طوال هذه المدة، قررت أن أمنحه كليتي"

وأضافت: " لدينا طفلتان، ولم أرغب في أن تبقيا دون أب يرعاهما، فاتخذت قراراً بالتبرع له بكليتي رغم خلافي معه"

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وعللت كيلي انفصالها عن زوجها قبل خمس سنوات، بأن طبيعة عمليهما كانت تحرمهما من التواجد معاً ورعاية الأطفال، وكان ذلك يخلق جواً من التوتر في المنزل، لذا قرر الزوجان الانفصال في نهاية المطاف.

يذكر بأن صداقة حميمة كانت تجمع بين كيلي ودان منذ طفولتهما، وأنهما حافظا على هذه الصداقة حتى بعد انفصالهما، إذ اعتادت كيلي على الذهاب مع زوجها السابق إلى المستشفى كلما احتاج إلى عملية غسل الكلى، بحسب ما نقلت صحيفة ميرور البريطانية.

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