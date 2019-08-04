شكرا لقرائتكم خبر عن توقف التنفس أثناء النوم.. هل يمكن أن يهدد حياة الأطفال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقف التنفس أثناء النوم من اضطرابات النوم الشهيرة عند البالغين، ولكنه أيضاً قد يصيب الأطفال، ويعاني منه ما يصل إلى 3٪ من الأطفال، فى هذا التقرير نتعرف على أعراضه عند الأطفال وعلاجه، وفقاً لموقع step to health.

ما هو توقف التنفس أثناء النوم؟

هو اضطراب يتسبب في انقطاع النفس الذي يحدث أثناء نوم الأطفال ويؤدي إلى انسداد جزئي أو كلي في الشعب الهوائية، وعندما يحدث ذلك ، غالبًا ما يستيقظ الطفل، مما يعيق نومه ويسبب التعب والنعاس أثناء النهار.

أسباب توقف التنفس أثناء النوم عند الأطفال

-تضخم الغدة الدرقية، حيث تكون الأنسجة الموجودة في الجزء العلوي من الحلق كبيرة جدًا، مما يقلل من المساحة التي يمر بها الهواء.

-السمنة يمكن أن تتسبب الدهون الزائدة في تراكم الأنسجة الرخوة حول الشعب الهوائية، مما يسبب ضيقًا يؤدي إلى انقطاع النفس.

-الأمراض العصبية العضلية، غالبًا ما تؤثر هذه الأمراض على فقدان قوة العضلات التي يمكن أن تسبب توقف التنفس أثناء النوم عند الأطفال.

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أعراض توقف التنفس عند النوم للأطفال

-من أعراض توقف التنفس عند النوم للأطفال قد يكون الشخير، كما قد يعاني الأطفال أيضًا من تعرق ليلي دون سبب واضح، أو السير أثناء النوم أو لديهم خوف من النوم.

-تسبب هذه الأعراض عادة فرط النشاط والصداع وعجز الانتباه طوال اليوم.

-إذا أخبرك طفلك أنه قد استيقظ من دون أن يتنفس أو يخشى أن يغفو لهذا السبب.

علاج توقف التنفس أثناء النوم

سيقرر الطبيب العلاج المناسب وفقاً للسبب الذى يؤدى لتوقف التنفس أثناء النوم، إذا كان سبب توقف التنفس أثناء النوم بسبب السمنة، على سبيل المثال، سيتم إعطاء الطفل نظامًا غذائيًا مصممًا لمساعدته على إنقاص الوزن.

و هذا الاضطراب يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية وحتى الموت المفاجئ، لذلك ، العلاج المناسب المبكر ضروري لمنع المضاعفات.