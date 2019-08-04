شكرا لقرائتكم خبر عن برد ولا حساسيه..اعرف الفرق بين نزلات الأنفلوانزا وحمى القش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حمى القش من الأمراض التى تصيب الأنف وتؤدى إلى حدوث التهاب بالجيوب الأنفية وما يصاحبها من أعراض تزيد من الشعور بعدم الراحة نتيجة لمهيجات خارجيه تثير الحساسية، وهناك بعض الأشخاص من يختلط عليه الأمر فى تشخيص حمى القش والأنفلونزا لتشابه أعراضهما سويا .

ووفقا لموقع" مايو كلينك" فإن أعراض حمى القش تتمثل فى حدوث سيلان الأنف، وحكة العين، والاحتقان، والعطس المستمر، وضغط الجيوب الأنفية.

ويعد الاختلاف الأكبر بين نزلات الانفلوانزا والبرد وحمى القش،فى المسبب الرئيسى للاصابه بهما، ففيروس هو السبب الرئيسي الكامن وراء الانفلوانزا ، اما حمى القش فالسبب الرئيسى وراء الاصابه بها هو مهيجات خارجية وكرد فعل تحسسى لهذه المدخلات الخارجية التى تعبث بالأنف والجهاز التنفس لجسم الانسان مثل حبوب اللقاح والغبار وفراء الحيوانات الاليفة ولعابها وغيرها من المهيجات.

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توقيتات ظهور حمى القش احذرها :

أثناء وجود حبوب لقاح الأشجار التي تنتشر في أوائل الربيع.

حبوب لقاح الأعشاب التي تنتشر في أواخر الربيع وأوائل الصيف.

حبوب لقاح التي تنتشر في الخريف.