فيديوجراف.. معلومات مثيرة عن الجزائري بن ناصر‎ صفقة ميلان الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن نادي ميلان، تعاقده مع إسماعيل بن ناصر، لاعب وسط منتخب الجزائر، بمبلغ 17 مليون يورو شامل الإضافات، قادما من إمبولي الإيطالي، بحسب التقارير الصحفية الإيطالية

بن ناصر، قدم مستوى مميزا للغاية مع المنتخب الجزائري في كأس الأمم الأفريقية، وأسهم في تتويج "الخضر" بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخهم، وهو الأمر الذي دفع ميلان للتعاقد معه.

وفاز بن ناصر بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية

"العين الرياضية" تستعرض خلال الفيديوجراف التالي، 5 معلومات مثيرة عن إسماعيل بن ناصر.

