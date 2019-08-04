رائحة جسمك تساعد على تشخيص الأمراض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ابتكر فريق من الباحثين جهاز لرصد بعض الروائح العضوية التي تنبعث من جسم الإنسان وتكشف عن إصابته بأمراض مثل السكري وسرطان الرئة والشلل الرعاش.



وأثبتت الأبحاث العلمية السابقة إمكانية استخدام الروائح العضوية في تشخيص الأمراض، حيث إن جسم الإنسان في العادة تنبعث منه روائح عضوية متطايرة، وتختلف مستويات هذه المواد باختلاف الجسم والوزن والحالة الصحية.

ذكرت دورية “إيه.سي.إس” العلمية المتخصصة في مجال الكيمياء التحليلية أن الجهاز الجديد يتكون من كاميرا ووحدة للأشعة فوق البنفسجية ومجموعة من المرشحات تحتوي على عدد من الأنزيمات التي تتفاعل مع الروائح العضوية لينبعث منها ضوء متوهج يمكن التقاطه بسهولة بواسطة الكاميرا.

وأفاد موقع "ساينس ديلي" المتخصص في الأبحاث العلمية بأنه تم اختبار الكاميرا على مجموعة من الأشخاص بعد منعهم من تناول الطعام أو الشراب، واستطاع الجهاز رصد كميات محدودة من الروائح العضوية المتطايرة في أنفاسهم.

وأظهرت هذه التجربة أنه يمكن للجهاز الجديد التقاط نطاقات واسعة من المواد العضوية المتطايرة، مقارنة بالأجهزة السابقة، وأنه من الممكن استخدامه لإجراء مزيد من الدراسات عن العلاقة بين الروائح والأمراض.