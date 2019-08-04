9 نصائح لحج دون مشاكل صحية

الحفاظ على النظافة الشخصية والاغتسال أمر ضروري في الحج

أصدرت وزارة الصحة السعودية مجموعة من الإرشادات للحجاج؛ لتجنب الإصابة بأي من الأمراض الشائعة في الركن الأعظم مثل: الزكام والإنفلونزا الموسمية والتهاب الشُعب الهوائية، التي تنتقل عن طريق الرذاذ المتطاير مع السعال والعطس أو الكلام.

وتشمل نصائح الوزارة السعودية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على النظافة الشخصية والعامة؛ لعدم انتشار الأمراض ونقل العدوى، منها:



- الحفاظ على النظافة الشخصية والاغتسال، والمداومة على غسل اليدين جيدا بالمواد المطهرة، خصوصا بعد السعال أو العطس.

- تغطية الفم والأنف بالمنديل عند السعال أو العطس ثم إلقائه في سلة النفايات، وإذا لم تتوافر المناديل يمكن استخدم أعلى الذراع وليست اليدين.

- استخدام الكمامة في الأماكن المزدحمة واستبدالها من فترة لأخرى.

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- غسل اليدين بالماء والصابون غير المعطر أو استخدام الجل المعقم لليدين بعد استخدام الحمام، وقبل وبعد الأكل، وعند القدوم إلى مقر الإقامة.



- الحرص على نظافة الفم وغسل الأسنان بانتظام.

- التخلص من النفايات في الحاويات المخصصة لها.

- تغيير الملابس بأخرى نظيفة باستمرار.

- الحرص على نظافة مقر الإقامة يوميا.

- تجنب البصق على الأرض، كونها وسيلة خطيرة لنقل الأمراض وانتشار العدوى.