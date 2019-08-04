صباح العربية | خلافات أحلام وراغب علامة مجددا في ذا فويس

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جدة - بواسطة طلال الحمود - فاجأت أم بي سي جمهور المشاهدين بعودة نجمي (الخلافات) في لجنة تحكيم أرب ايدول راغب علامة وأحلام إلى لجنة تحكيم برنامج ذا فويس معلنة عن اطلاق البرنامج بمشاركة

النجمة المغربية سميرة سعيد والفنان المصري محمد حماقي .. ووعدت أم بي سي أن يكون الموسم الخامس موسما ناريا



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