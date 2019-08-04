6 نصائح تحافظ على سلامتك أثناء تأدية مناسك الحج

مع اقتراب سفر أول أفواج حجاج الجمعيات تقدم المؤسسة القومية لتيسر أعمال الحج والعمرة في وزارة التضامن الاجتماعى، بعض النصائح الطبية حفاظًا على صحة وسلامة الحجاج أثناء تأدية المناسك.

ورصد تقرير معلوماتي، بعض النصائح لحجاج الجمعيات خلال تأدية مناسك الحج فى نقاط محددة، وجاءت كالتالي:

1- من المفيد خاصة لكبار السن ممارسة تمارين رياضية قبل فترة على الأقل من السفر لزيادة اللياقة البدنية.

2- المشى يوميًا بهدف زيادة قوة التحمل وشد عضلات الجسم كتمارين القرفصاء.

3- الحذاء من الأشياء الهامة التي تلعب دورًا هاما فى الحج لكن كثيرًا من الحجاج لا يعطون له اهتمام لذا من المهم جدًا اعتماد حذاء مريح وقوي ضمن الشروط الشرعية المطلوبة، حتى لا يتعرض الحاج لانقطاع أو تلف فى الحذاء قد يضطره للمشي حافيا فى شدة الحر.

4- الحرص أيضًا على أخذ كافة التطعيمات واللقاحات اللازمة قبل السفر والتي تقي من الأمراض المنتشرة في موسم الحج بسبب اختلاط الجنسيات والازدحام الشديد.

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5- ارتداء الكمامة أثناء أداء المناسك أحد الأمور الصحية الضرورية لتجنب التقاط العدوى.

6- الاحتفاظ بالحقيبة الخاصة ووضع المستلزمات الطارئة والهامة فيها مثل أدوات النظافة كالصابون والمنشفة وفرشاة الأسنان وموس الحلاقة والأدوية الوقائية مثل خافضات الحرارة والمضادات الحيوية ومراهم الحروق ومسكنات الألام ولمن يعانون من أمراض مزمنة وضع أدويتهن الضرورية.

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