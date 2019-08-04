شكرا لقرائتكم خبر عن مش أى مكان وخلاص..أعرف أهم أماكن حقن الانسولين فى الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غالبا ما يكون علاج مرضي السكر من النوع الثانى عن طريق حقن الأنسولين التى يستمرون عليها طول الحياة، ويستطيع المريض أن يعطيها لنفسه ولكن فى أماكن محددة فى الجسم وتكون تحت الجلد.

وحسب ما ذكره موقع healthline فأن الأنسولين هرمون يساعد الخلايا فى استخدام الجلكوز للحصول على الطاقة وتفرزه غدة البنكرياس إلى الدم مباشرة، وفى حالة الإصابة بمرض السكر يضطر المريض لاستخدام حقن الأنسولين، كما أن هناك بعض الأماكن التى يمكن حقن الأنسولين فيها هى:

حقن الانسولين فى البطن



انسولين

تعتبر البطن من أفضل الأماكن لحقن النسولين حيث يتم امتصاص الأنسولين بسرعة أكبر، ويكون فى الجزء السفلى فوق منطقة العانة.

حقن الأنسولين فى الفخد

يمكن حقن الأنسولين فى المناطق العلوية والخارجية للفخد، فهى من الأماكن الأمنة.

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حقن الأنسولين فى الذراع



حقن الانسولين

وهى من الطرق البسيطة لتناول حقن الأنسولين وذلك عن طريق استخدام المنطقة الدهنية فى الجزء الخلفى من الذراعين وخصوصا بين الكتف والمرفق.