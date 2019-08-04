كيف أعلم طفلي التعامل مع المال؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 أغسطس 2019 01:35 مساءً - السعي وراء توفير حياة مريحة ولقمة العيش، هم الآباء والأمهات، وتوفير حاجيات الطفل ليس بالأمر السهل على الكثيرين، حتى لمن كان ميسور الحال، فالحياة لا تضمن أن الأبناء سيعيشون على نفس المستوى عندما يكبرون، لذا تعليم الطفل منذ الصغر بأن المال لا ينمو على الشجر وأن هذه الأوراق لها قيمتها أمر مهم. فمن أي عمر تبدئين بتعليمه قيمة المال وكيف؟ اليك هذا الجدول البسيط:

الطفل من عمر 3 - 5 سنوات

اشرحي لطفلك الفرق بين القطع النقدية حسب شكلها ولونها، وعلميه بأن هذه القطع المادية تستبدل بحاجيات، وهذه هي عملية الشراء.

الطفل من 5 - 9 سنوات

ابدئي بتوفير مصروف له كي يتعلم قيمته وبماذا يستبدله. كذلك اشرحي له بأن هنالك الحسابات البنكية التي توضع فيها الأموال.

الطفل من 9 - 13 سنة

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فكري بأن تفتحي لطفلك حساب توفير في البنك. شجعيه على توفير مصروفه لشراء غرض يريده. اصطحبي طفلك عند التسوق ودعيه يتعرف على قيمة الحاجيات.

الطفل من 13 - 15 سنة

شجعي طفلك في العطلة الصيفية على كسب المال من خلال توفير الأعمال البسيطة له، كأن يقوم بفلاحة الحديقة أو بغسل السيارة، أو أن تعتني ابنتك بأخيها الأصغر لعدة ساعات، حتى مع الأصدقاء والأقارب إن كان لديهم أعمالٌ بسيطة يستطيع أن يقوم بها ليتعلم كسب المال.

الطفل من 15 - 18 سنة

ساعدي طفلك على فتح حساب بنكي والحصول على بطاقة تمكنه من السحب النقدي من آلات الصرف، وعلميه كيف يتابع حسابه من خلال التطبيق المتوفر على هاتفه أو عن طريق الإنترنت.