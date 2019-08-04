صحة ورشاقة

كيف أعلم طفلي التعامل مع المال؟

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 أغسطس 2019 01:35 مساءً - السعي وراء توفير حياة مريحة ولقمة العيش، هم الآباء والأمهات، وتوفير حاجيات الطفل ليس بالأمر السهل على الكثيرين، حتى لمن كان ميسور الحال، فالحياة لا تضمن أن الأبناء سيعيشون على نفس المستوى عندما يكبرون، لذا تعليم الطفل منذ الصغر بأن المال لا ينمو على الشجر وأن هذه الأوراق لها قيمتها أمر مهم. فمن أي عمر تبدئين بتعليمه قيمة المال وكيف؟ اليك هذا الجدول البسيط:

 

 الطفل من عمر 3 - 5 سنوات

اشرحي لطفلك الفرق بين القطع النقدية حسب شكلها ولونها، وعلميه بأن هذه القطع المادية تستبدل بحاجيات، وهذه هي عملية الشراء.

 

الطفل من 5 - 9 سنوات

Piggy Bank, Money, Cow, Dollar Bill, 500 Euro, Piglet

ابدئي بتوفير مصروف له كي يتعلم قيمته وبماذا يستبدله. كذلك اشرحي له بأن هنالك الحسابات البنكية التي توضع فيها الأموال.

 

 الطفل من 9 - 13 سنة

People, Girl, Female, Lady, Clothing, Store, Fashion

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فكري بأن تفتحي لطفلك حساب توفير في البنك. شجعيه على توفير مصروفه لشراء غرض يريده. اصطحبي طفلك عند التسوق ودعيه يتعرف على قيمة الحاجيات.

 

الطفل من 13 - 15 سنة

Pansy, Child, Children'S Hands, Hands, Mother'S Day

شجعي طفلك في العطلة الصيفية على كسب المال من خلال توفير الأعمال البسيطة له، كأن يقوم بفلاحة الحديقة أو بغسل السيارة، أو أن تعتني ابنتك بأخيها الأصغر لعدة ساعات، حتى مع الأصدقاء والأقارب إن كان لديهم أعمالٌ بسيطة يستطيع أن يقوم بها ليتعلم كسب المال.

 

 الطفل من 15 - 18 سنة

person holding fan of U.S. dollars banknote

ساعدي طفلك على فتح حساب بنكي والحصول على بطاقة تمكنه من السحب النقدي من آلات الصرف، وعلميه كيف يتابع حسابه من خلال التطبيق المتوفر على هاتفه أو عن طريق الإنترنت.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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