شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة طبية: الذكاء الاصطناعى قد يكون قادرا على تحديد الرجفان الأذينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأ باحثون أمريكيون لتطوير طريقة تعلم الآلة التي يمكن أن تحدد أمراض القلب الخطيرة، حيث تمكنوا من الكشف عن اضطراب الرجفان الأذيني (عدم انتظام ضربات القلب) باستخدام رسم القلب الموجه بالذكاء الاصطناعي، وفقا لدراسة نشرت في عدد أغسطس من مجلة (لانسيت) الطبية، حيث تم استخدامه للكشف عن المرض عندما لا يكون هناك أي أعراض ظاهرة.



وقال الدكتور بول فريدمان رئيس قسم طب القلب والأوعية الدموية في كلية (مايو كلينيك) في الولايات المتحدة - فى بيان صحفي - "عندما يصاب الناس بسكتة دماغية، نريد حقًا معرفة ما إذا كان لديهم الرجفان الأذيني في الأيام التي سبقت السكتة الدماغية، لأنه يوجه العلاج"، مضيفا "سيولة الدم فعالة للغاية في منع حدوث سكتة دماغية أخرى لدى الأشخاص المصابين بالرجفان الأذيني، ولكن بالنسبة لمن لا يعانون من الرجفان الأذيني، فإن استخدام أدوات تخفيف الدم تزيد من خطر النزيف دون فائدة كبيرة".



عدم انتظام ضربات القلب



وتستمر اختبارات رسم القلب العادية ذات 12 رصاصًا لمدة 10 ثوانٍ فقط، لكن الرجفان الأذيني غالباً ما يأتي ويذهب دون أن يلاحظه الناس، مما يجعله يلاحظ في الاختبار، في العديد من الحالات، يجب اختبار مرضى الرجفان الأذيني باستخدام مسجل حلقة والذي يتضمن مراقبة مطولة للكشف عن الحالة عند تكرارها، ولكن هذه الطريقة يمكن أن تكون مكلفة.



ولتطوير حل أكثر كفاءة وأقل تكلفة، قام الباحثون بتدريب ذكائهم الاصطناعي باستخدام جهاز كهربة القلب بين 450 ألف مريض، فضلا عن تحليل البيانات الطبية المسجلة في قاعدة البيانات في كلية (مايو كلينيك)، في النهاية، كانت طريقة الذكاء الاصطناعي قادرة على التقاط تغييرات هيكلية صغيرة في القلب تشير إلى الرجفان الأذيني .