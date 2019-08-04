إنفوجراف.. 7 نصائح لحج دون مشاكل صحية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنتشر أمراض عدة خلال موسم الحج، ما يتوجب على الحجاج أخذ الحيطة والحذر، والاستعداد صحيا جيدا قبل المغادرة إلى السعودية، حتى يمر الركن الأعظم في الإسلام دون أزمات صحية.

ويتعرض بعض الحجاج أثناء تأدية مناسك الحج أو العمرة للإصابة بأمراض شائعة، مثل: أمراض الجهاز التنفسي، أمراض الجهاز الهضمي، التسمم الغذائي، الأمراض الجلدية، جفاف العين، ضربات الشمس والإجهاد الحراري.

ومن أكثر الأمراض شيوعا أثناء الحج: الزكام، الإنفلونزا الموسمية والتهاب الشُعب الهوائية، التي تنتقل عن طريق الرذاذ المتطاير مع السعال، العطس أو الكلام.

الإنفوجراف التالي يستعرض عددا من النصائح التي تضمن أداء الشعائر دون متاعب، وتحفظ للحجاج نشاطهم للتغلب على المشقة الكبيرة خلال أداء المناسك.



