فيديو معلوماتى.. "الأتة" معشوقة الجماهير فى الصيف..اعرف فوائدها لصحتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الأتة" من الخضروات الصيفية اللذيذة التى تمنح الشخص الشعور بالترطيب والشبع وعلاج مشاكل الجهاز الهضمى، لاحتوائها على العديد من الفوائد الصحية وهى غنية بالفيتامينات والألياف الصحية. الفوائد الصحية لـ"الأتة" التى تمنحها للجسم: - تمنح الجسم الشعور بالرطوبة لاحتوائها على نسبة عالية من الماء . - غنية بفيتامين "ك" الذى يحافظ على صحة العظام ويقلل من فرص إصابتها بالهشاشة والكسور. Advertisements - غنية بالألياف، والبوتاسيوم، والمغنسيوم، المفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية. - تقلل من فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم. - تخفض نسبة الكولسترول الضار بالدم. - تساهم فى ضبط مستويات السكر بالدم لاحتوائها على الألياف. - تساعد فى الحفاظ على نضارة البشرة و علاج حروق الشمس. - تحسن حركة الأمعاء، والتقليل من الإصابة بعسر الهضم.

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