شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تصاب بآلام الظهر أثناء ممارسة رياضة الجرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - آلام أسفل الظهر من المشاكل الشائعة بين العدائين أو ممارسى رياضة الجرى، يمكن أن يحدث ألم أسفل الظهر بسبب الضغط على العضلات أو بسبب الألم المرتبط بالعظام. من المهم تحديد نوع الألم والقدرة على وصفه، إذا أصبح الألم شديدًا وأصبح لا يطاق ، فقد يكون ذلك بسبب مرض أو إصابة تحتاج لطبيب، بحسب موقع Health .

أسباب ألم أسفل الظهر عند العدائيين أو ممارسه رياضة الجرى1- ضغط العمود الفقري

وجدت دراسة نشرت في عام 1990 وجود صلة بين التأثير المتكرر للجري والضغط الذي يضعه على الظهر، حيث وجد الباحثون أن التأثير الذي يمتصه الظهر أثناء الجري يمكن أن يؤثر على طول العمود الفقري عن طريق ضغط الأقراص بين الفقرات.

2- ضيق عضلات الفخذ القابضة

من الشكاوى الشائعة بين العدائيين، وقد يؤدي ذلك إلى مجموعة متنوعة من المشكلات، بما في ذلك آلام الظهر، ووفقا لدراسة أجرتها جامعة ستانفورد الأمريكية، يمكن أن يؤدي عدم وجود مرونة في الورك لدى المتسابقين إلى ألم أسفل الظهر بسبب الدوران المستمر للحوض.

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3- شد العضلات أو الإصابة

التمرين المفرط أو التمرينات غير الصحيحة يمكن أن يؤدي في النهاية إلى إصابة العضلات، والتي تشمل أيضًا أسفل الظهر، كن حذرًا عند دمج تدريب القوة في برنامج الركض، على الرغم من أنه قد يحسن الجري ، تأكد دائمًا من رفع الأثقال وممارسة تمارين وزن الجسم بشكل صحيح لتجنب الإصابة.

4- ضعف عضلات الظهر

عند الجري ، تشارك جميع عضلاتك في دعمك وأنت تجرى، عندما تكون عضلات ظهرك ضعيفة، فإنها لا تستطيع التحكم بحركاتك بشكل كافٍ، وهذا يضع ضغطًا إضافيًا على المنطقة، مما قد يؤدي إلى الألم.

5- انحناء الظهر

إذا كان لديك انحناء في ظهرك ، فقد يكون لديك ضعف فى عضلات البطن التي يمكن أن تصيب المفاصل التي تربط كل فقرة وقرص في العمود الفقري بالتهيج ، مما تسبب الألم.