أسباب مختلفة هتعرضك لـ"طنين الاذن" و4 طرق للوقاية منه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طنين الأذن من المشاكل المزعجة التى يتعرض لها الكثيرون، مما يصدر صوت خروشة وضجة فى الأذن وعدم القدرة على السمع بشكل طبيعى، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن هناك بعض الأسباب المختلفة للإصابة بطنين الأذن ومنها:

طنين الاذن 1:حدوث تلف فى الأعصاب السمعية ما يسبب طنين الأذن. 2: تلف فى الأذن الداخلية. 3: اضطرابات ضغط الدم سواء ارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه. 4: وجود أورام ومشاكل فى الأوعية الدموية أو الغدة الدرقية. 5: التعرض لضوضاء عالية. 6: التعرض للصداع النصفى المستمر يؤثر على الأّذن ويسبب الطنين. Advertisements 7: الإفراط فى تناول الكافيين أو التدخين. 8: ورم العصب السمعى. وينصح بالمتابعة الدورية مع الطبيب لوصف العلاج المناسب للحالة مع اتباع بعض النصائح ومنها: 1: الابتعاد عن تناول الأطعمة الحارة والمالحة حتى لا تؤثر على ضغط الدم. 2: تجنب التواجد فى الأمان التى بها اصوات عالية. 3: تجنب الضغط النفسى والعصبى نظرا لتأثيرهم على صحة الاذنين والجهاز العصبى. 4: الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية التى تحتوى على فيتامينات وعناصر غذائية هامة لصحة الجهاز العصبى والأذنين.

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