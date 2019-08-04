زوجة بشار الأسد تؤكد أنها انتصرت على السرطان وانتهت رحلتها مع المرض

أعلنت أسماء الأسد زوجة الرئيس السورى بشار الأسد، عن انتصارها وتعافيها من مرض السرطان، بعد عام على تشخيص إصابتها بورم خبيث في الثدي، خلال لقاء تلفزيونى بث على صفحة الرئاسة السورية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وظهرت السيدة الأولى فى سوريا، ترتدي ثوبًا أبيض اللون ويظهر شعرها قصيرًا ومصففاً للمرة الاولى منذ إعلان بدء تلقيها العلاج بعدما كانت تغطي رأسها بوشاح خلال فترة علاجها من مرض السرطان، فى لقاء مصور مع التليفزيون السورى بعنوان "رحلة من العمر" تحدثت فيه أسماء الأسد عن رحلة علاجها من المرض.

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وقالت زوجة الأسد: "رحلتى مع المرض انتهت بكل ألمها وتعبها وسلبياتها وحتى إيجابيتها، الحمد لله أنا خلصت"، فى إجابة على سؤال حول المرحلة التى وصلت إليها السيدة الأولى من مراحل علاجها.

وفي آب/أغسطس 2018، أعلنت الرئاسة السورية عن بدء أسماء الأسد الخضوع للعلاج بعد تشخيص إصابتها بورم خبيث في الثدي، تم الكشف عنه في مراحله المبكرة.

وقالت الأسد، التي تلقت العلاج في المستشفى العسكري، إن "وجع علاج السرطان فيه تعب وألم وإرهاق للجسم، لكن هذا لا يعني ألا يكون الواحد إيجابيًا في حياته"، مشيدة بعائلتها التي وقفت إلى جانبها.

وحول زوجها الرئيس السوري، قالت "هو شريك العمر كله والسرطان كان رحلة من العمر، الأكيد أنه كان معي".

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وفي اول صورة نشرت لها إثر إعلان اصابتها بالسرطان، ظهر الأسد في الصورة مع زوجته وهو جالس إلى جانبها ويتبادلان الابتسامات.

وأسماء الأسد (44 عاماً) أم لثلاثة أولاد، صبيان وبنت، والدها طبيب القلب المرموق في بريطانيا فواز الأخرس ووالدتها الدبلوماسية السورية المتقاعدة سحر عطري. تتحدر عائلتها من حمص (وسط) وتحمل اجازة جامعية من "كينغز كولدج" في لندن.

وقبل اندلاع النزاع في سوريا منذ العام 2011، كانت الأسد محط أنظار الإعلام الغربي الذي أسهب في وصف أناقتها وثقافتها، إلا أن صمتها ازاء النزاع في بلادها قسم السوريين حولها.

وغالبًا ما تظهر الأسد في مقاطع فيديو وصور أثناء رعايتها لنشاطات اجتماعية بينها لقاءات مع عائلات القتلى والجرحى او تكريم طلاب وزيارة جمعيات.



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