ميغان ماركل تخطط لأن تصبح مؤلفة شهيرة وتشرع في كتابة كتابها الأول

فى الوقت الذى أبدت فيه كيت ميدلتون دوقة كامبريدج شغفها الكبير تجاه التصوير الفوتوغرافى، تخطط ميغان ماركل دوقة ساسكس لأن تصبح مؤلفة شهيرة، إذ تكتب بالفعل كتابها الأول، حيث أفاد أحد المطلعين على الأمور الملكية أن دوقة ساسكس ميجان ماركل 37 عامًا ترغب فى كتابة كتاب للأطفال، والذى يمكنه أن يضم قصصا عن كلابها المحببة، بحسب ما أكدته صحيفة ديلى ميل البريطانية، حيث ستتبع ميجان خطى الأمير تشارلز وسارة فيرجسون اللذان صاغا كتباً ناجحة للأطفال.

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وأضاف أن كتاب ميجان لن يكون عن حياتها كأحد أفراد العائلة الملكية، لكنه سوف يكون عمل خيالى للأطفال، وفقا لمصادر فى ذا صن، إذ قال أحد المطلعين: "ميجان ستصبح مؤلفة كتب، وهى ومتحمسة للغاية لذلك"، موضحًا: "أنها تحب الحيوانات وكلاب الإنقاذ الخاصة بها، لذا فمن المحتمل أن يتم دمجها فى القصة، ولن يكون فى الكتاب أى تفاصيل على الإطلاق عن حياتها فى العائلة المالكة"، مشيرًا إلى أن الخطط فى مراحلها المبكرة، ولن يتم الإعلان عنها رسميًا لبعض الوقت.

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