شكرا لقرائتكم خبر عن "قرع العسل" علاج ووقاية من الأمراض المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوى قرع العسل على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم وحمايته من الأمراض والالتهابات، لذلك ينصح السيدات بتقديم قرع العسل لأطفالهن دائما نظرا لفوائده العديدة،وحسب ما ذكره موقع healthline فإن أبرز فوائد قرع العسل على الصحة هى:



القرع

1:يحتوى قرع العسل على بعض الفيتامينات التى تعمل على تنشيط الكبد وحمايته من الفيروسات والعدوى.

2:يعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الالتهابات وعسر الهضم والاضطرابات.

3:يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية ويحد من خطر الاصابة بتصلب الشرايين.



قرع العسل

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4:يحتوى قرع العسل على بعض الخصائص التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحمي الجسم من الفيروسات والعدوى.

5:يحتوى على بعض المواد التى تعمل على تهدئة الأعصاب والتخلص من القلق والاكتئاب.

6:يعزز صحة البشرة ويحميها من التجاعيد ويساعد على نضارتها وترطيبها.

7:قرع العسل يعمل على علاج حصوات الكلى وحمايتها من الالتهاب والأمراض.

8:نظرا لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية فهو يعمل على الوقاية من الأمراض السرطانية المختلفة.