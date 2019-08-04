شكرا لقرائتكم إطلاق نار في تكساس.. سيناريو قديم يتجدد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ارتفع عدد ضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة "إل باسو" بولاية تكساس الأميركية إلى 20 قتيلا عدا عن 26 جريحا بحسب المصادر الطبية وهي الحصيلة التي تجعل من الحادث ثامن أسوأ حادث إطلاق نار في التاريخ الأميركي الحديث.

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