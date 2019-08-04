شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المدة الكافية لظهور فيروس نقص المناعة البشرية فى الاختبارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُظهر اختبار وجود فيروس نقص المناعة البشرية في غضون أسبوع إلى ثلاثة أسابيع من الإصابة، وفقا لتقرير موقع "AIDS، يكشف اختبار تفاعل البوليميريز المتسلسل ، أو PCR ، عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في الدم بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من إصابة الفرد.

لا يمكن أن تكون اختبارات الأجسام المضادة موثوقة في المراحل المبكرة من الإصابة ، على الرغم من أنها الاختبارات الأكثر شيوعًا المستخدمة.

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نقص المناعة

وتشير إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة إلى أن الأمر يتطلب حوالي ٣ أشهر لنظم المناعة لدى معظم المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية لتطوير أجسام مضادة يمكن اكتشافها.

و ينص موقع AIDS.gov على أن المقايسة المناعية للإنزيم أو اختبار التأثير البيئي أو الاختبار السريع للأجسام المضادة لفيروس العوز المناعي البشري تقيس الأجسام المضادة لفيروس العوز المناعي البشري في الدم أو اللعاب أو البول.