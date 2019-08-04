شكرا لقرائتكم خبر عن احذرى.. لاصقة الاستروجين غير آمنة وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن لاصقة منع الحمل الاستروجين قد تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب للنساء بعد انقطاع الطمث، عن طريق تصلب الشرايين، على الرغم من استعمالهن كبديل هرمونى "أكثر أمانا".

وقالت الصحيفة إن 6 ملايين امرأة بعد انقطاع الطمث فى الولايات المتحدة الأمريكية يستخدمن العلاج بالهرمونات البديلة قد يزيد علاج الاستروجين من سرطان الثدى، الجلطة الدموية، ومخاطر الإصابة بأمراض القلب.

ولا يفهم العلماء تمامًا الصلة بين الاستروجين والقلب، ويعتقد أن الهرمونات اللاصقة أكثر أمانًا لأنها لا تزيد من الدهون الثلاثية. ووجدت أبحاث جامعة بيتسبرج الجديدة وجود صلة بين لاصقة الهرمون وتصلب الشرايين، وتراكم الدهون حول القلب.

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وتشير دراسة جديدة إلى أن العلاج بالهرمونات البديلة الذى تستخدمه ملايين النساء بعد انقطاع الطمث قد يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، من خلال زيادة تراكم الدهون حول القلب، وتصلب الشرايين.

ويُعتبر العلاج بالاستروجين آمنا بشكل عام، مع عدد من المحاذير بسبب آثاره القلبية الوعائية الضارة المحتملة وعلاقته بسرطان الثدي.

وأشارت الصحيفة إلى أن للهرمون القوى تأثيرات على كل جزء من الجسم، وفى الحقيقة لا يفهم العلماء بعد كل ما يفعله أو كيف يزيد من مخاطر القلب.

ووجدت أبحاث جامعة بيتسبرج الجديدة وجود صلة بين عامل الخطر الأساسى لأمراض القلب وعلاج الاستروجين، خاصة فى شكل رقعة أو لاصقة، وكان يعتقد فى السابق أنها أكثر أمانًا، لذلك فإن اتخاذ قرار العلاج بالهرمونات أم لا هو على حساب المخاطر.