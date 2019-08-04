شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة تقوى مناعتك وتحميك من السرطان.. أهمها الجزر والطماطم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "Health&Human" بعض الأطعمة القادرة على حمايتك من السرطان، مضيفا: "هل تعلم أن بعض الأطعمة أثبتت خصائص المقاومة للسرطان؟.. يعمل البعض منها قبل الإصابة بالسرطان، وقد يساعدك البعض الآخر على محاربة السرطان بمجرد أن يبدأ، ولكن لا تحارب السرطان بالطعام فقط".

السرطان له عشرات الأسباب المختلفة من الإشعاع إلى الفيروسات، ومع ذلك فإن الآلية العامة للسرطان هى أن الخلايا الطبيعية فى جسمك أو عضو جسمك تبدأ فى الانقسام دون توقف، وتشكل الورم.

يمكن أن تكون الأورام حميدة (غير سرطانية)، أو خبيثة (سرطانية)، ويمكن للورم السرطاني أن ينتشر بعد ذلك، وهذا يعنى أن الخلايا السرطانية تنفجر وتطفو بحثًا عن جزء جديد من الجسم لتستقر فيه.



الخضروات الصليبية

الخضراوات الصليبية (الكرنب، اللفت، القرنبيط، والبروكلى) لها فوائد صحية كبيرة، فهى غنية بفيتامين C وE وB9 وK والكاروتينات والمعادن، ويمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

على وجه الخصوص يحتوى البروكلى على السولفورافان، وأظهر هذا المركب إمكانات كبيرة فى المختبر في تقليل حجم خلايا سرطان الثدي والبروستاتا، وترتبط بانخفاض سرطان القولون والمستقيم والقولون، وتناوله نيئًا أو مطهوًا على البخار لتحقيق أقصى فائدة.



الجزر

جزرة فى اليوم تفوق تناول تفاحة، للحفاظ على المخاطر الصحية، إنها جيدة لعينيك، ويرتبط الجزر بانخفاض خطر الإصابة بسرطان المعدة، والبروستاتا، والرئة، والدم. الجزر غنى بالكاروتينات (مضادات الأكسدة)، فهى رائعة فى مكافحة أمراض القلب والسكر وتعزيز الجهاز المناعي.

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الفاصوليا

الفاصوليا هى مصدر كبير من المواد الغذائية والألياف، قد تساعد هذه الألياف على تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، ابدأ بالفاصوليا المجففة، انقعها لمدة 5 ساعات على الأقل، واطهها، فهى رائعة لقلبك، وقد تحارب الاكتئاب، وتخفيض ضغط الدم، وتساعدك على فقدان الوزن.



الفراولة

التوت (التوت الأزرق والفراولة على وجه الخصوص) هى مصدر رائع لمضادات الأكسدة، سواء كنت تأكلها طازجة أو مجمدة أو مجففة، فإن التوت يعد غذاء صحيًا رائعًا، لقد شوهدت النتائج في سرطان القولون والمستقيم والفم والمرىء وحتى فى تقليل علامات السرطان في الجسم، كما أنها تحارب الاكتئاب، وخفض مستويات الكولسترول، وضغط الدم. لا تضع عليه الكريمة والسكر لتحقيق أقصى الفوائد الصحية.



البهارات

طب الأعشاب يستخدم منذ فترة طويلة، فالثوم والقرفة، والكركم، هم لمقاومة مرض السرطان. يحتوى الثوم على الأليسين المعروف بقتل خلايا السرطان. فالبشر الذين يتناولون المزيد من الثوم لا يصابون بسرطان المعدة، وأورام القولون، والمستقيم، ويمكن سحق أو بلع فص الثوم يوميًا أو إضافته إلى مطبخك، كما تعتبر القرفة مضادة للالتهابات التي قد تقلل من خطر الإصابة بسرطانات الرأس والعنق وتقلل من حجم الورم، ويعتبر الكركم مضادا للالتهابات، ومضادا للأكسدة، حيث إنه يحمى من سرطانات القولون، والرئة، والثدي، والبروستاتا، والرأس، والعنق.

الأحماض الدهنية أوميجا 3 هى معجزة بالنسبة للوقاية من السرطان، كما أنه يخفض ضغط الدم، ويحارب الاكتئاب، وزيادة مستويات الطاقة، وتحسين رؤية العين، كما تتميز أوميجا 3 بخواص مكافحة السرطان. يتم الحصول على أوميجا 3 في الأسماك الدهنية (سمك السلمون)، وبذور الكتان، وبعض الزيوت مثل الزيتون.

ترتبط أوميجا 3 بسرطانات الجهاز الهضمى السفلى، وسرطان القولون، والمستقيم، والبروستاتا، وسرطان الثدى، يتم وضع زيت الزيتون على الطعام، ورش بذور الكتان، ولا تقلى السمك.



الطماطم

الطماطم مليئة بالكاروتينيد يسمى الليكوبين، أكلها نيئة أو مطبوخة أو حتى مسحوقة للحماية من سرطان البروستاتا، والبنكرياس، والفم، والعنق، والرئة، يبدو أن اللايكوبين يمنع تلف الخلايا التى قد تؤدى إلى الورم، ويحد من الأورام الخبيثة التى تؤدى لنمو الورم، كما أن الجمع بين الطماطم والقرنبيط يعزز خصائص مكافحة السرطان لكليهما. إضافة القليل من زيت الزيتون يزيد من امتصاص اللايكوبين بشكل كبير، بالإضافة إلى ذلك، قد تساعد الطماطم في محاربة الاكتئاب، وتعزيز جهاز المناعة لديك.