شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو مخطط صدى القلب.. وما هى الحالات التى يستخدم فيها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مخطط صدى القلب هو وسيلة فعالة لإنتاج صور مفصلة عن التشوهات الهيكلية ومشاكل الدورة الدموية وتلف الصمام أو الأوعية الدموية في القلب.

يعمل مخطط صدى القلب من خلال تحديد المخالفات الوظيفية أو التشريحية في القلب، ويمكن للأطباء تشخيص حالات مثل جلطات الدم والأورام.

يتم إجراء مخطط صدى القلب، المعروف أيضًا باسم الموجات فوق الصوتية التشخيصية للقلب ذ، عن طريق إرسال إشارات عالية التردد إلى القلب وتسجيل أنماط الموجة الصوتية الناتجة ، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية.

يقوم الكمبيوتر بمعالجة الأنماط كصور، مما يتيح للأطباء رؤية تمثيل دقيق لحجم القلب وشكله وفعاليته في الضخ، كما تُظهر الصور أيضًا تشريح وحركة جدران القلب، وحركة الدم عبر صمامات القلب ووجود نمو غير صحي على أنسجة القلب.

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القلب

يستخدم تخطيط صدى القلب عادة لتحديد موقع مصدر ضربات القلب غير المنتظمة، أو لقياس معدل ضخ القلب للدم ، أو مراقبة وظائف الصمام الاصطناعي، وفقًا لما ذكره WebMD.

قد يقترح الأطباء أيضًا إجراء الاختبار عند البحث عن عيوب القلب الخلقية والالتهابات أو علاج المرضى الذين يعانون من آلام في الصدر غير معروفة.

يتضمن مخطط صدى القلب عبر الصدر تمرير المحول فوق الصدر ، بينما يتم إجراء مخطط صدى القلب جنبًا إلى جنب مع اختبار ممارسة أو حقن القلب، كما يتضمن مخطط صدى القلب عبر المريء إدخال مسبار في المريء ، والتقاط صدى القلب دوبلر يلتقط صوراً لدورة الدم.