شكرا لقرائتكم خبر عن ذات اللون الأحمر.. الحمى القرمزية خطر لا يجب التهاون معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإصابة بالحمى من الأمور المزعجة خاصة عند الأطفال، فارتفاع درجة حرارة الجسم علامة وإنذار خطر بوجود مشكلة صحية أدت إلى ظهور الحمى، وهناك نوع آخر من الحمى غير المعروفة لدى الجميع وهى الحمى القرمزية فهي مرض بكتيري يظهر عند بعض الناس المصابين بالتهاب الحلق العقدي.

ويرجع إطلاق الحمى القرمزية على هذا المرض لأنه يكون مصاحب له ظهور طفح جلدى أحمر ينتشر بكافة أنحاء جسم المريض.

ووفقا لما ذكره موقع" مايو كلينك" فإن الحمى القرمزية تكون أكثر شيوعًا لدى الأطفال الذين تبلغ أعمارهم من 5 إلى 15 سنة ، ويجب على كل أم توخى لحذر والتعامل بحرص واهتمام شديد عن إصابة الطفل بهذا النوع الخطير والمتقدم من الحمى لأنها قد تؤدى إلى إصابته بمشاكل صحية خطيرة والتأثير على صحه على القلب والكلى وأعضاء أخرى في الجسم.

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أعراض الاصابه بالحمى القرمزيه:

طفح جلدي أحمر يشبه حروق الشمس.

يبدأ ظهور الطفح الجلدى على الوجه أو الرقبة ثم ينتشر على الجذع والذراعين والساقين.

احمرار الوجه قد يظهر الوجه ولونه أحمر بحلقة شاحبة حول الفم.

ظهور نتؤءات وبقع بيضاء على اللسان.

ارتفاع درجه حراره الجسم .الالتهاب والاحمرار الشديد في الحلق.صعوبة في البلع.تضخم الغدد في الرقبة .الغثيان أو القيء.الصداع.