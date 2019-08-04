شكرا لقرائتكم خبر عن اللسان المتلجم.. حالة مرضية تعيق الطفل من تحريك لسانه والسبب ربطه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند ميلاد طفل جديد يبدأ الطبيب فى اللحظات الأولى من العمر لفحص اللطفل لاكتشاف وجود أى مشاكل صحية ظاهرية قد تظهر على الطفل، مثل مشاكل فى التنفس أو وجود عيوب خلقية ظاهرية، ولكن هناك أمراضا صحية قد تظهر بعد مرور بعض الوقت، ومن أبرز تلك الحالات هى اللسان المربوط.

ووفقا لما ذكره موقع "مايو كلينك" فإن اللسان المربوط حالة مرضية تؤدى إلى وجود مشاكل فى حركة اللسان ومنع الطفل من الرضاعة بشكل طبيعى.

وتحدث تلك الحالة عند الأطفال من حديثى الولادة نتيجة وجود لجام لسانى يربط أسفل طرف اللسان بقاع الفم، ولذلك قد يعيق الطفل أثناء الرضاعة الطبيعية، وقد لا يتمكن المصابون بالتصاق اللسان من إخراج لسانهم خارج الفم، وقد يؤثر أيضًا على طريقة أكل الطفل، وحديثه وبلعه، مما يتطلب إجراء تدخل جراحى فورى ليتمكن الطفل من ممارسة حياته بشكل طبيعى.

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- صعوبة فى رفع اللسان إلى صف الأسنان العلوية أو فى تحريكه من جانب إلى آخر.

- صعوبة فى إخراج اللسان.

وأكدت العديد من الأبحاث أن السبب الرئيسى وراء هذه الحالة المرضية القاسية عند بعض الأطفال تعود لأسباب وراثية، وهى أكثر شيوعًا بين البنين عن البنات، وتؤدى تلك الحالة إلى حدوث تأثير ملحوظ على نمو المهارات التى يكتسبها الطفل عن طريق الفم، وكذلك على الطريقة التى يأكل ويتحدث ويبلع بها.