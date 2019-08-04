شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب ممكن تعرضك لنقص الحديد فى الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقص الحديد فى الجسم من المشاكل التى يتعرض لها الكثيرون وتؤثر على حالتهم الصحية وتسبب التعب والإرهاق الشديد وعدم القدرة على بذل مجهود كما يسبب خفقان القلب وعدم القدرة على التنفس.

ووفقا لما ذكره موقع healthline فإن هناك بعض الأسباب التى نتعرض لها وتسبب نقص الحديد فى الجسم وهى:



نقص الحديد فى الجسم

1:اتباع نظام غذائى سيئ، مثل عدم تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الحديد ومنها اللحوم والخضراوات والبيض.

2:نتيجة الحمل والولادة والنزيف المتكرر تتعرض السيدات لنقص الحديد فى الجسم مما يؤثر على حالتهن الصحية ويعرضهن للتعب الشديد والإرهاق.

Advertisements

3:الاصابة بمشاكل الجهاز الهضمى مثل التهاب وقرح المعدة والنزيف الداخلى والتعرض للأمراض السرطانية فكل ذلك يسبب نقص الحديد فى الجسم.

4:الاثار الجانبية لبعض الأدوية تسبب نقص الحديد فى الجسم وخصوصا المسكنات ومضادات الالتهاب.

5:بعد العمليات الجراحية والنزيف الناتج عنها يتسبب ذلك فى نقص الحديد فى الجسم.

وهنا ينصح بتناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الحديد وخصوصا الخضروات الورقية وتناول اللحوم الحمراء والبيض مع تجنب التدخين والمشروبات الغازية والكحولية واستبدالها بالعصائر الطبيعية.