شكرا لقرائتكم خبر عن احذرى.. خلط مواد التنظيف أثناء "ترويقة العيد" يعرضك لمخاطر صحية بالغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أيام قليلة تبدأ كل سيدة فى عمل حملة نظافة شاملة بالمنزل استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك وهو ما يجعلها تلجأ لاستخدام كل أنواع المنظفات فى وقت واحد، للحصول على أقصى درجات التنظافة والبريق بالمنزل، وقد يعرضها ذلك لآثار صحية خطيرة قد تؤدى إلى نقلها للمستشفى.

خلطات ووصفات تتبادلها السيدات عبر مواقع التواصل الاجتماعى للحصول على نظافة أكثر، ولكن قد تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن وبدلا من أن تقضى العيد بمنزل نظيف وصحة جيدة فقد تكون النتيجة منزل لم ينظف وصحة منهارة.

فقبل أن تضعى الخلطات فوق بعضها يجب أن تعلمى أضرار حدوث ذلك والإسعافات الأولية التى يجب أن تتبعيها فورا عند تعرضك لمخاطر هذه الخلطات الكيميائية والغازات السامة الناتجة عنها التى قد تصيبك بالاختناق أو فقدان الوعى.

خلطات ممنوع وضعها مع بعضها وهى:

- ممنوع خلط الكلور مع مياه النار أو بودرة النشادر.

- ممنوع خلط الكلور مع الخل أو ملح الليمون.

- ممنوع خلط الكلور مع أي من الأحماض المعبأة لدى الباعة.

- ممنوع خلط الكلور مع منظفات أسطح المطابخ.

- ممنوع خلط الكلور مع منظفات المراحيض.

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- ممنوع خلط ماء الأكسجين مع الخل.

خطورة خلط مواد التنظيف على الصحة :

- ضيق تنفس.

- احتقان أغشية العين.

- التهاب الأغشية المبطنة بالأنف والفم.

- التهاب الجلد.

- ألم في القصبة الهوائية.

- ورم في اللثة أو الفم.

- حروق في الجلد.

فقدان الوعى.

فى حالة التعرض لأبخرة هذه المنظفات يجب فورا إجراء بعض الإسعافات الأولية وهى الابتعاد فورا عن المكان الموجود به هذه المنظفات، تغيير الملابس بأخرى نظيفة، التهوية الجيدة واستنشاق هواء نظيف، غسل اليدين بالماء الجارى لمدة 10 دقايق كاملة لإزالة آثارها، ممنوع تناول البيض والماء والملح عند بلع أى من هذه المواد أو دخولها الفم، يجب اللجوء لأقرب مركز سموم فورا فى حالة حدوث مضاعفات خطيرة كفقدان الوعى أو عدم القدرة على البلع.