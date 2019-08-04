شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض تصيبك بسبب النحافة الشديدة.. الأنيميا وهشاشة العظام أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدوث أى زيادة أو نقصان فى جسم الإنسان عن المعتاد يترتب عليه حدوث مشاكل صحية كبيرة، فالإفراط فى الوزن والإصابة بالسمنة يؤثر على صحة القلب والإصابة بالسكر والضغط المرتفع والكثير من الأمراض، وأيضا الإصابة بالنحافة له تأثير سلبى على الحالة الصحية لجسم الإنسان.

وحسبما ذكر موقع" webmed" أنه من الممكن أن تكون النحافة شيئا سلبيا وقد تؤدى إلى ظهور بعض الأمراض ومن الممكن أن تكون شيئا إيجابيا إذا كان من يعانى من النحافة يعيش حياة صحية مليئة بالنشاط ولا تعوقه النحافة عن أداء أى عمل.

وهناك أضرار سلبيه للنحافة على صحة الانسان ونشاطة اليومى وهى :

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1 – يتعرض معظم من يعانون من النحافة إلى مرض هشاشة العظام لعدم تناول الكالسيوم بشكل كاف.

2- تساقط الشعر وضعف الأظافر وظهور مشاكل الأسنان.

3- من يعانون من النحافة غالبا يعانون من مرض الأنيميا وفقر الدم.

4- تأثير النحافة على الإناث من ناحية اضطراب الدورة الشهرية وعدم انتظام مواعيدها.

5 – حدوث خلل فى النمو بسبب سوء التغذية.

6- ضعف عام فى الجسم وعدم القدره على ممارسه النشاطات والمهام اليومية .