- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض تصيبك بسبب النحافة الشديدة.. الأنيميا وهشاشة العظام أبرزها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدوث أى زيادة أو نقصان فى جسم الإنسان عن المعتاد يترتب عليه حدوث مشاكل صحية كبيرة، فالإفراط فى الوزن والإصابة بالسمنة يؤثر على صحة القلب والإصابة بالسكر والضغط المرتفع والكثير من الأمراض، وأيضا الإصابة بالنحافة له تأثير سلبى على الحالة الصحية لجسم الإنسان.
وحسبما ذكر موقع" webmed" أنه من الممكن أن تكون النحافة شيئا سلبيا وقد تؤدى إلى ظهور بعض الأمراض ومن الممكن أن تكون شيئا إيجابيا إذا كان من يعانى من النحافة يعيش حياة صحية مليئة بالنشاط ولا تعوقه النحافة عن أداء أى عمل.
وهناك أضرار سلبيه للنحافة على صحة الانسان ونشاطة اليومى وهى :
1 – يتعرض معظم من يعانون من النحافة إلى مرض هشاشة العظام لعدم تناول الكالسيوم بشكل كاف.
2- تساقط الشعر وضعف الأظافر وظهور مشاكل الأسنان.
3- من يعانون من النحافة غالبا يعانون من مرض الأنيميا وفقر الدم.
4- تأثير النحافة على الإناث من ناحية اضطراب الدورة الشهرية وعدم انتظام مواعيدها.
5 – حدوث خلل فى النمو بسبب سوء التغذية.
6- ضعف عام فى الجسم وعدم القدره على ممارسه النشاطات والمهام اليومية .
كانت هذه تفاصيل خبر أمراض تصيبك بسبب النحافة الشديدة.. الأنيميا وهشاشة العظام أبرزها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.