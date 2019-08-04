الكيوى غنى بفيتامين C ويعزز الهضم ويشعرك بالشبع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الكيوى من الفواكه المحببة للبعض، بعد أن ثبت أنها لا تسبب زيادة فى الوزن، وتحتوى على العديد من الفيتامينات المفيدة لصحتك، وقد يكون طعمها حامضى إذا كانت لم تنضج بعد، ولكن إذا كانت ناضجة فإنها تكون حلوة المذاق.
فوائد الكيوى
1. تحتوى على فيتامين "C" المعزّز للمناعة، مثل البرتقال، الثمرة الواحدة تعادل الفيتامينات التي تحتاجها النساء البالغات طوال اليوم، ويساعد فيتامين C فى تقوية الجهاز المناعى، كما أنه يعمل مثل مضادات الأكسدة في الجسم، ويحمى الخلايا من التلف، وقد ربطت بعض الأبحاث بين فيتامين (C) والإصابة بخطر أقل لأنواع معينة من السرطان.
تعرف على فزائد الكيوى
تحتوى الكيوى على ألياف مماثلة لدقيق الشوفان، كما يحتوى الكيوى على كلا النوعين من الألياف القابلة للذوبان، وغير القابلة للذوبان، مما يساعدك على الشعور بالشبع، وتجنب الإفراط فى تناول الطعام، ويحتوى الكيوى أيضا على إنزيم خاص يسمى الأكتينيدين، والذى يعتقد أنه يساعد على الهضم عن طريق مساعدة الجسم على تحطيم البروتين.
3. يحتوى على البوتاسيوم مثل الموز
يحتوى الكيوى على الكثير من البوتاسيوم مثل الموز، هذا المعدن مهم لأنه يخفف من الآثار السلبية للصوديوم على ضغط الدم، نظرًا لأن معظم البالغين لا يحصلون على ما يكفى من الفواكه والخضراوات يوميًا.
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