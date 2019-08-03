شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس الزوجة.. متلازمة "نفاس الزوج" تصيب الرجال خلال أشهر الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر أى سيدة بأوقات صعبة أثناء فترة الحمل والنفاس بعد الولادة، لتعانى من آثار نفسية وصحية وهرمونية فى هذه الفترات المهمة فى حياه كل سيدة، وهذا أمر شائع لدى كل السيدات، ولكن أن يصاب به الرجل فهو أمر مثير للدهشة ويحتاج إلى تفسير علمى لظهور أعراض الحمل التعاطفى عند الرجال.

ويصف موقع" مايو كلينك" هذه الحاله الغريبة التى تظهر لدى الرجال بأنها تسمى بمتلازمة نفاس الزوج، وهى حالة يشعر خلالها الرجل الذي تنتظر زوجته مولودا جديده بأعراض متعلقة بالحمل.

وهذه المتلازمة وفقا للأبحاث العلمية والدراسات الطبية ليست مرض نفسي أوعضوي معروف وتتطلب تلك الحاله الغريبة المزيد من الدراسات لمعرفه ما هو السبب النفسى وراء تلك الحالة البدنية .

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وتظهر أعراض تلك المتلازمة على الرجل فى مرحلة الثلث الأول من حمل زوجته ، وقد تظهر فى صوره غثيان وحرقة في فم المعدة وألم البطن والانتفاخ وتغيرات بالشهية ومشكلات تنفسية وألم بالأسنان وتشنجات بالساق وألم الظهر وتهيج بالجهاز البولي أو التناسلي.

ولم يتوقف الأمر عند ظهور بعض الأعراض البدنية فقط ولكن هناك آثار نفسيه أخرى مصاحبه لمتلازمة "نفاس الزوج" مثل حدوث تغيرات في أنماط النوم والقلق والاكتئاب وانخفاض الرغبة الجنسية والأرق.