شكرا لقرائتكم خبر عن اختارى طعامك ومشروبك قبل ما ترضعى.. احذرى 12 نوعا منها ضارة بصحة طفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفةboldsky أنه يتم الاحتفال بالأسبوع العالمى للرضاعة الطبيعية عالميًا من 1 إلى 7 أغسطس، لتعزيز فوائد الرضاعة الطبيعية الخالصة، ومع ذلك عادة ما تكون الأمهات المرضعات على دراية بما يجب استهلاكه فى وقت إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية، ومن الأفضل تجنب أنواع معينة من الأطعمة غير الصحية للطفل، والتى يمكن أن تمر عبر حليب الثدى.

قد لا تدرك الأمهات الجدد أن أنواعًا معينة من الأطعمة التى يتناولنها قد تسبب بعض الآثار غير المرغوب فيها لأطفالهن الرضع. وسيجد العديد من الأمهات الجدد أنه بعد تناول أنواع معينة من الأطعمة أن الطفل يرفض الرضاعة، أو يبدو صعبًا إرضاعه، وهناك قائمة ببعض الأطعمة المعروفة بقدرتها على قلب بطن طفلك الصغير، أو تهيج الحالة المزاجية لديه.



الليمون

أول غذاء فى القائمة يجب أن تتجنبه الأمهات الجدد أثناء الرضاعة الطبيعية هو كل أنواع الحمضيات، قد تتسبب المركبات الموجودة فى ثمار الحمضيات إزعاج مولودك، وتسبب فى غضبه طوال اليوم، ويمكن اللجوء إلى مصادر أخرى لأطعمة فيتامين C مثل الباباى والمانجو.



الفلفل

تجنبى الخضراوات مثل الفلفل الحلو، والفجل، أثناء الرضاعة، فالأطعمة الغازية ستؤدى لإصابة طفلك باضطراب فى المعدة.



الكافيين

أثناء الحمل لا يُسمح للنساء بشرب القهوة، إذا كنت تنتظرى 9 أشهر لكى تشربى فنجانًا من القهوة فانتظرى لبضعة أشهر أخرى لتنغمس فى تناول الكافيين بعد الرضاعة الطبيعية، سيؤدى شرب مشروبات الكافيين إلى خلق طفل غريب الأطوار وسريع الغضب.





الأطعمة الحارة او التوابل الحارة

من الأفضل تجنب الطعام الحار أثناء إرضاع طفلك حديث الولادة.



الكحول

كان من المعتقد أن شرب كوب من النبيذ في بعض الأحيان لن يشكل أى خطر أثناء إرضاع طفلك الرضيع، ولكن إذا كنت تستهلكى كمية أكبر من الكحول فسيؤدى ذلك إلى زيادة غير طبيعية فى الوزن عند الرضيع.

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الاطعمة المسببة للحساسية

إذا كنت عرضة للإصابة بحساسية غذائية فقد يكون طفلك عرضة للحساسية من خلال حليب الثدى، أحد الأطعمة الشائعة التى يجب تجنبها أثناء إرضاع طفلك حديث الولادة هو الفول السودانى، ويعتقد أن الفول السودانى من مسببات الحساسية الشائعة عند الأطفال، ويمكن أن تحدث حتى لو لم يكن هناك تاريخ عائلى للحساسية.



الثوم

يجب على الأمهات الجدد أن يتجنبن الثوم أثناء إرضاع أطفالهن حديثى الولادة، حيث إنه عادةً ما تؤدي الأطعمة غير المستحبة إلى حليب الأم إلى الحصول على نكهة خفيفة من رائحة الثوم، وقد لا يحبذ طفلك طعمه.





8: الوجبات السريعة

نعرف جميعًا أن الوجبات السريعة لا تحتوى على مصادر صحية للبروتين، لذلك يُنصح بالابتعاد عن الأطعمة غير المرغوب فيها أثناء إرضاع طفلك حديث الولادة، حتى لو كان عليك تناول القليل من الوجبات السريعة بين الحين والآخر، يجب أن تدركى أن طفلك يستهلك سعرات حرارية غير صحية.

مستويات الزئبق العالية فى الجسم يمكن أن تغير النمو الطبيعي للمخ، والجهاز العصبي لطفلك، لذلك من المهم للغاية تجنب الأسماك التى تحتوى على نسبة زئبق عالية مثل التونة المعلبة.



البروكلى

القرنبيط والبروكلى يخلق الكثير من الغازات، وبالتالى سوف تؤدى إلى تهيج الأطفال، والشعور بالغازات بالبطن.



النعناع

يمكن أن يسبب استهلاك أى مصدر من مصادر النعناع إلى بكاء الطفل كثيرا، من الأفضل تجنب أى نوع من الأطعمة الغنية بالنعناع أثناء إرضاع طفلك رضاعة طبيعية، ويمكن أن يقلل النعناع أيضًا مع إنتاج الحليب.



الشيكولاتة

تحتوى قطعة الشيكولاتة على كمية متساوية من الكافيين الموجود فى القهوة والصودا، لذلك يجب تجنب تناولها أثناء فترة الرضاعة.