صحة ورشاقة

فن ومغنى وراحة نفسية.. العلاج بالموسيقى أحدث طرق ضبط الصحة النفسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العلاج باستخدام الموسيقى من أهم أنواع العلاجات المستخدمة والتى ثبت وجود آثار جيدة لها فى علاج بعض المشكلات الصحية والنفسية مثل الخرف والاكتئاب والعديد من الأمراض التى تؤثر على الصحة النفسية للإنسان نتيجة لضغوطات الحياه، فسماع بعض الموسيق خلال ساعاه يومك بانواعها المختلفه قد يكون قادر على تغير حالتك النفسيه والتى يكون لها تأثير واضح على الصحة البدنية والنفسية.

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الموسيقى شيء قوي  والتى قد تدفع الباحثين والاطباء لاستخدامها كأسولب علاج لها فاعليه كبيرة ويسمى ذلك "العلاج بالموسيقى"، أثناء الجلسات يحاول المعالج الموسيقي تكوين رابطة مع عملائه من أجل تحسين الثقة ومهارات الاتصال والوعي والاهتمام.

ووفقا لما ذكره موقع " medicalnewstoday"، هناك عدة أنواع من العلاج بالموسيقى، من بينها  الاستماع إلى الموسيقى للإسترخاء  أثناء الحديث، يتضمن البعض الآخر صنع الموسيقى باستخدام الآلات  والتي يمكن أن تكون فعالة بشكل خاص لأولئك الذين يكافحون من أجل التواصل الشفهي.

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لقد وجدت التجارب فوائد للعلاج الموسيقي لكن طريقة عمله لا تزال غير واضحة.

الهدف من المعالج الموسيقي هو الوصول إلى "لحظة التغيير" التي يمكنهم من خلالها تقوية علاقاتهم مع المرضى غالبًا ما يصف المعالجون والعملاء الشعور بالتزامن ، وهناك الآن أدلة تثبت ذلك.

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الموسيقى المستخدمة علاجيًا  يمكن أن تحسن الرفاهية وعلاج الحالات بما في ذلك القلق والاكتئاب والتوحد والخرف، والمعالجين بالموسيقى يعتمدون على  استجابة المريض للحكم على ما إذا كان هذا الأمر فعالًا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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