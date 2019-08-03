مستشفى الطوارئ في منى جاهز لخدمة الحجاج

أعلن مستشفى الطوارئ في منى جاهزيته لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، ضمن منظومة منشآت "الصحة"، التي تضم 4 مستشفيات، وهي "منى الطوارئ"، و"منى الوادي"، و"منى الجسر"، و"منى الشارع الجديد".

وشملت تلك الاستعدادات كثيراً من الأجهزة المتطورة وأحدث التقنيات، خاصة أن المستشفى يُعدّ من أكبر مستشفيات المشاعر المقدسة، لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.

وتبلغ سعته السريرية 320 سريراً، منها 36 للطوارئ، و6 للإنعاش، و6 أسرّة عزل، و28 للإجهاد الحراري، كما جرى تزويد أسرّة الطوارئ بأجهزة حديثة.

Advertisements





وتم أيضاً تزويد مختبرات المستشفى بأحدث التقنيات التي تعطي النتائج في وقت سريع وقياسي، إضافة إلى المترجم الصوتي الذي يسهّل مهمة التحدث مع المريض بلغته الأم، لمختلف الجنسيات التي لا تتكلم اللغتين العربية أو الإنجليزية.

وفيما يخص العاملين بالمستشفى، يوجد في قسم الطوارئ نحو 26 ممرضاً وطبيباً وفنياً على مدار 24 ساعة، كما توجد 32 عيادة عامة وتخصصية، إلى جانب 3 غرف للعمليات، وقسم المناظير، ووحدة الحروق، وغرفتين للولادة، وحضانة أطفال، فضلاً عن عدد من الفرق المشاركة خارج المستشفى وقت حدوث الكوارث.

يُذكَر أن عدد الموظفين المكلفين في المستشفى يفوق 500 ما بين إداري وفني وطبي، يعملون على مدار الساعة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية لهم.

وينظم المستشفى، بداية شهر ذي الحجة سنوياً، عدداً من الدورات التدريبة للحالات الحرجة والأمراض الشائعة أثناء فترة الحج.