فتاة تتعرض للاغتصاب والتهديد بنشر صور وفيديوهات فاضحة

أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنّه "بناء على إخبار مقدّم من إحدى الجمعيات إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، ومُحال إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، حول تعرّض إحدى القاصرات (14 عاما) للاغتصاب والاستغلال الجنسي والابتزاز والتهديد بنشر صور وفيديوهات فاضحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبنتيجة التحقيق المُجرى من قِبل المكتب المذكور، تمكن عناصره من توقيف 5 أشخاص مشتبه بهم، وهم لبنانيون من مواليد 1994، 1999، 2000 و2001.

وقد بيّن التحقيق، بأن منهم من قام بتصوير القاصر وعرض الصور على أنظار أصدقائه، وآخرين بتهديدها وابتزازها بنشر صورها ومشاهد فيديو فاضحة على وسائل التواصل الاجتماعي، وممارسة الجنس معها.

أودع الموقوفون القضاء المختص، بناءً على إشارته.

إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تطلب من المواطنين الكرام، عدم التقاط صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكلٍ غير لائق، كي لا يقعوا ضحية، فيتم استغلالهم من قبل الآخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات، لأن عدم الإبلاغ يؤدّي إلى تمادي المبتزّين في جرائمهم وتكرارها".

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