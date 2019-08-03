ثبُت علمياً أنّ اتّباع نظام غذائي صحّي يمكن أن يساعد على إطالة العمر والعيش لفترة أطول ، بما أنه يحدّ من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان. وتبيّن أنّ تناول غذاء غنيّ بالخضار يعزّز طول العمر، كما يؤدي إلى الاستغناء عن اللحوم الحمراء واستبدالها بالبقوليات والبذور والفاكهة، وإلى تحسين الصحّة العامة والعيش حياة طويلة.

وفي دراسة نُشرت في مجلة «JAMA» للطب الباطني، راقب الباحثون صحّة مجموعة من المرضى ونظامهم الغذائي خلال 30 عاماً. وتبيّن أنّ كل 3 في المئة زيادة في السعرات الحرارية المأخوذة من البروتين النباتي، تحدّ من خطر الوفاة بنسبة 10 في المئة.

ووجد الباحثون انخفاضاً لخطر الوفاة المُبكرة لدى الأشخاص الذين تناولوا كميات إضافية من البروتين النباتي، مع ارتفاع الخطر لدى أولئك الذين تناولوا المزيد من البروتينات الحيوانية.

وبحثت دراسة أخرى، نشرت في مجلة «BMJ»، في مدى أثر التخلّص من اللحوم الحمراء في غذاء الإنسان، على الصحّة والوقاية من الأمراض.

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وأشارت إلى أنّ اتّباع نظام غذائي غنيّ بالمكسرات والبذور والسمك والخضار والحبوب الكاملة، يبدو أفضل من اتّباع غذاء مليء باللحوم الحمراء.

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