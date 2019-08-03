خلى بالك.. أشياء قد تدمر صحتك النفسية دون أن تدرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصحة النفسية تتأثر بأشياء عديدة فى حياتنا، مثل: النوم، الغذاء الذى نتناوله، النشاط البدنى، وغيرها من العادات والسلوكيات التى نفعلها وقد تؤثر على حالتنا النفسية بدون أن ندرى، وفى هذا التقرير نتعرف على أبرز الأشياء التى تدمر صحتنا النفسية، وفقاً لموقع psychology today.





أشياء قد تدمر صحتك النفسية دون أن تدرى

1- قلة النشاط البدنى

التمارين الرياضية لا تتحكم فقط فى وزنك وصحة جسمك، لكنها تحمى أيضاً صحتك النفسية، فالرياضة فعّالة في علاج مشاكل الصحة العقلية لدرجة أن بعض الدراسات أظهرت أنها فعالة مثل الأدوية ومضادات الاكتئاب، ويمكن أن تساعد التمارين الرياضية أيضًا في تقليل آلام العضلات.

يمكنك تحريك جسمك وتنشيطه بعدة طرق مثل: المشى السريع، صعود السلم بدلاً من المصعد.

2- التدخين

ما يقرب من نصف الأشخاص المصابين بمرض عقلى هم من المدخنين، وقد أظهرت الأبحاث أن الإقلاع عن التدخين يؤدى إلى فوائد للصحة العقلية، غالبًا فى غضون أسابيع قليلة.

عندما تدخن تأخذ مجموعة متنوعة من السموم، وقد تؤدى هذه السموم إلى سوء المزاج والاكتئاب، علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدى لمشاكل مثل: أمراض القلب والسعال والرئة ونزلات البرد المتكررة.

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التدخين

3- التغذية

النظام الغذائى يؤثر بشكل مباشر على صحتك الجسدية والنفسية، فالأطعمة غير الصحية، مثل الأطعمة المصنعة والحلويات والأطعمة ذات القيمة الغذائية المنخفضة ، يمكن أن تدمر الصحة العقلية، وتظهر الأبحاث أن الدهون الصحية مثل الأحماض الدهنية أوميجا 3 وأوميجا 6، وكذلك الدهون الموجودة فى الفواكه مثل الأفوكادو، يمكن أن تعزز قوة الدماغ وتحسن المزاج.

4- صحتك الجسدية

إذا كنت تعانى من أمراض صحية جسدية، فأنت فى خطر متزايد من مشاكل الصحة النفسية، حتى شيئًا بسيطًا مثل الإصابة بألم فى الأسنان أو المثانة يمكن أن يدمر بشكل مؤقت قدرتك على معالجة الإجهاد، لذلك يجب علاج الأمراض الجسدية حتى تقى نفسك من الأمراض النفسية، وعلى سبيل المثال أيضاً اضطرابات نظام الغدد الصماء، يمكن أن تؤدى إلى الاكتئاب والقلق ومشاكل فى تنظيم دورة نومك.

5- التعرض للإيذاء

يمكن أن تسبب البيئة الأسرية غير الصحية التى تتضمن أى نوع من الإيذاء، سواء الجسدى أو الجنسى أو النفسى، مشاكل الصحة النفسية.

6- الأنشطة الاجتماعية

الصداقة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا فى الصحة النفسية، من المحتمل أن يواجه الأشخاص المعزولون مشكلات صحية نفسية، وحتى نزهة أسبوعية واحدة مع صديق يمكن أن تحسن حالتك المزاجية لأيام، يمكن أن يساعدك الانخراط فى المجتمع الأكبر من خلال العمل التطوعى على الشعور بمزيد من التواصل.