شكرا لقرائتكم خبر عن الزبدة واللحوم الحمراء والبسكويت.. أطعمة تزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر المسئولون من أن كثرة الزبدة واللحوم الحمراء يعد ضارا على صحتك، حيث أشارت بعض الأبحاث إلى أن الاستغناء عن الطعام الغنى بالدهون المشبعة يقلل فعليًا من فرصة الوفاة بين الشباب.



الدهون المشبعة تزيد خطر النوبات القلبية

ولكن بعد مراجعة 47 دراسة تشير الإرشادات المحدّثة من اللجنة الاستشارية العلمية للتغذية إلى أن تناول مستويات عالية من هذه الأطعمة أمر محفوف بالمخاطر.

وحذر الكثير من الدهون المشبعة، التي توجد عادة فى الحليب، والجبن، والزبدة، والبسكويت، حيث يسبب الإصابة بالكولسترول، وخطر الإصابة بأمراض القلب، بدلاً من ذلك، يجب أن يتحول الناس إلى الزيوت غير المشبعة، مثل الأفوكادو، وزيت الزيتون، والأسماك، مثل سمك السلمون والماكريل.



اللحوم الحمراء

وقالت اللجنة الاستشارية العلمية للتغذية ببريطانيا، التى تقدم المشورة للحكومة بشأن النظام الغذائى، إنه على البريطانيين الالتزام بالمبادئ التوجيهية الحالية، والهدف من ذلك هو الحصول على أكثر من 10% من الطاقة من الدهون المشبعة. وحاليا يستهلك الشخص العادى حوالى 13.5% من الدهون المشبعة.

وقال البروفيسور بول هاجارتي، رئيس الفريق المعني بالدهون المشبعة والصحة: بالنظر إلى الأدلة يؤكد تقريرنا أن تقليل الدهون المشبعة يخفض الكولسترول الكلى فى الدم، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

Advertisements

ويزعم بعض الخبراء أن تحذير الناس من الزبدة وشريحة اللحم يأتي بنتائج عكسية، حيث ينتهى بهم الأمر إلى تناول الخبز الأبيض، والسكر بدلاً من هذه الأطعمة، والذى يعتبر أكثر ضرراً.



البسكويت يحتوى على الدهون المشبعة

وأضافت صحيفة "The Sun " أن غالبية العلماء البريطانيين أيدوا أحدث نصيحة للحد من تناول الدهون المشبعة.

وقال البروفيسور نفيد ساتار، خبير الطب بجامعة جلاسكو: "لا يزال الدليل يشير إلى أن الدهون المشبعة تزيد من الكولسترول، ويظل خطر الإصابة بأمراض القلب واضحًا، ولا يوجد دليل على الرأى المعاكس.

وأشارت سوزان جيب من جامعة أكسفورد إلى أننا نحتاج إلى خفض استهلاكنا من الكعك والبسكويت والمعجنات والحلويات التي تمثل نسبة كبيرة جدًا من إجمالي كمية الدهون المشبعة، إن القيام بذلك من شأنه أن يقلل السكر.

وتنصح هيئة الخدمات الوطنية البريطانية "NHS " من استهلاك الكثير من الدهون المشبعة، لأنها ترفع من مستويات الكولسترول، وخطر الإصابة بأمراض القلب، يجب ألا يأكل الرجال أكثر من 30 جراما يوميًا والنساء 20 جراما، كما توجد الدهون المشبعة عادة في المنتجات الحيوانية مثل الزبدة والجبن واللحوم الحمراء.