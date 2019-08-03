شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مرض السل.. الأعراض والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السل أو الدرن من الأمراض الخطيرة والمعدية التى قد تسبب الوفاة، وهو من الأوبئة التى كانت منتشرة فى الماضى إلا أن نسبة انتشاره فى وقتنا الحالى أقل بكثير، وكان يطلق عليه حينها "الموت الأبيض"، وفى هذا التقرير نتعرف على مرض السل وأعراضه وعلاجه، بحسب موقع Doctor.

س: ما مرض السل؟ج: السل مرض يسببه عدوى بكتريا السل المتفطرة، وخلال القرن التاسع عشر، تسبب هذا المرض فى ما يصل إلى 25% من الوفيات فى أوروبا، وبدأ عدد الوفيات في الانخفاض مع تحسن مستويات المعيشة في بداية القرن العشرين، ومنذ أربعينيات القرن العشرين، تم تطوير أدوية فعالة لعلاجه، ومع ذلك، ويوجد الآن عدد كبير من الأشخاص المصابين بالسل فى العالم، ومن المتوقع أن يموت 1.5 مليون شخص هذا العام بسبب هذا المرض وخاصة فى البلدان النامية، وبحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية فإن السل يقتل 5 آلاف شخص يومياً فى العالم.

وهذا المرض أكثر شيوعًا فى مناطق العالم التى يوجد فيها الفقر وسوء التغذية وضعف النظافة العامة. س : ما أجزاء الجسم التى تتأثر بالسل؟ س : ما أجزاء الجسم التى تتأثر بالسل؟ ج: السل يظهر عادة كمرض فى الرئتين، ومع ذلك، يمكن أن تنتشر العدوى عن طريق الدم من الرئتين إلى جميع أعضاء الجسم، هذا يعنى أنه يمكن تطور مرض السل من الرئتين إلى العظام والمسالك البولية والأعضاء الجنسية والأمعاء وحتى فى الجلد، ويمكن أيضًا إصابة العقد اللمفاوية فى جذر الرئة وعلى الحلق.

السل س : كيف تصاب بالسل؟ س : كيف تصاب بالسل؟ ج: يتم استنشاق البكتيريا التى تسبب المرض فى شكل قطرات مجهرية تأتى من شخص مصاب بالسل، عند السعال أو التحدث أو العطس، تُطرد القطرات الصغيرة فى الهواء، تجف بسرعة، لكن البكتيريا نفسها يمكن أن تظل محمولة بالهواء لساعات، ومع ذلك، يتم قتل بكتيريا السل عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية، بما فى ذلك أشعة الشمس. س: كيف يتطور المرض داخل الجسم؟ س: كيف يتطور المرض داخل الجسم؟ ج: بعد استنشاق بكتيريا السل تصل إلى الرئتين، وفى غضون ستة أسابيع تقريبًا، تظهر عدوى صغيرة نادراً ما تسبب أى أعراض، وهذا ما يسمى العدوى الأولية.

بعد ذلك يمكن للبكتيريا أن تنتشر عن طريق الدم، إذا كان لديك نظام مناعى صحى، فى معظم الحالات، تظل العدوى كامنة دون أى ضرر واضح.





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س: ما أعراض مرض السل؟- السعال المزمن أو المستمر، مع الدم فى بعض الأحيان.

- إعياء.

- قلة الشهية.

- فقدان الوزن.

- حمى.

- تعرق ليلى.

س: ما علاج مرض السل؟ ج: يتضمن علاج الحالات غير المعقدة ثلاثة أو أربعة أنواع مختلفة من المضادات الحيوية التى يتم تقديمها معاً على مدار ستة إلى تسعة أشهر.

تعد الأدوية المتعددة ضرورية لمنع ظهور المقاومة للمرض، الأمر الذى قد يؤدى إلى فشل العلاج.

- يجب أن يتم توجيه العلاج من قبل طبيب الصدر الذى سيكون لديه معرفة متخصصة من المضاعفات والآثار الجانبية لأدوية السل.

- الانتباه إلى تفاصيل العلاج أمر حيوى، السبب الرئيسى لفشل العلاج هو عدم الامتثال لما يُرى أنه برنامج علاج طويل ومتطلب.