شكرا لقرائتكم خبر عن لتجنب السكر من النوع 2.. احرص على ممارسة الرياضة والحد من اللحوم المصنعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الاتحاد الفيدرالى للسكر أن هناك عددا من العوامل التى تؤثر على حدوث مرض السكر من النوع الثانى، فمن الواضح أن أكثرها تأثيرًا هو سلوكيات نمط الحياة الشائعة المرتبطة بالحياة الحصرية مثل تناول الأطعمة غير الصحية، وقلة الحركة الحياة.



اللحوم المصنعة

أثبتت الأبحاث أن تعديل نمط الحياة مع النشاط البدني واتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يؤخر أو يمنع ظهور مرض السكري من النوع 2.

ويوصي الاتحاد الفيدرالى للسكر بممارسة النشاط البدني ما لا يقل عن 3 إلى 5 أيام في الأسبوع، لمدة لا تقل عن 30 إلى 45 دقيقة.

Advertisements

تاريخ العائلة، الوزن الزائد، نظام الغذاء غير الصحي، قلة الحركة، زيادة العمر، ارتفاع ضغط الدم، تاريخ السكر الحمل، وسوء التغذية أثناء الحمل.

وأشار الاتحاد الفيدرالى الدولى للسكر إلى أن بعض الأطعمة المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالنوع الثانى من مرض السكري، مثل "المشروبات الغازية والكربوهيدرات المكررة، واللحوم الحمراء، والمصنعة" ترتبط أيضًا بالالتهاب، ويرتبط الالتهاب المزمن بجميع أنواع مرض السكري، يمكن أن يكون خفض الالتهاب وتناول نظام غذائي طبيعي، أقل تأثيرات ملحوظة على صحة الشخص الجسدية، وتقى من الإصابة بمرض السكرى.

وقال الاتحاد الفيدرالى الدولى للسكر إنه من المعروف أن الأطعمة الصحية النباتية تعمل على تحسين حساسية للإنسولين، وخفض ضغط الدم، وتساعد على تقليل الوزن، وتخفيف الالتهاب.