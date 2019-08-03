للحامل.. 7 نصائح تضمن لك حجا بلا متاعب صحية

على الحامل أخذ التطعيمات اللازمة قبل الحج

تحتاج الحامل إلى استعداد خاص قبل الحج بأسابيع حتى تستطيع إنهاء المناسك بسلام ودون أي أزمات، قد تهدد بكارثة صحية.



ونصحت الدكتورة ندى حامد، إخصائي النساء والتوليد بمصر، الحوامل بالتأكد أولاً من قدرتهن على الحج، واتباع نصائح الطبيب المعالج بدقة شديدة حتى لا تتعرض حياتهن وحياة الجنين للخطر.

ووجّهت حامد من خلال "العين الإخبارية" بعض النصائح الضرورية للحامل قبل الحج وأثنائه كالتالي:

1_ أخذ التطعيمات اللازمة قبل التوجه إلى الحج، خصوصاً الحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية.

2_ التأكد من اصطحاب جميع الأدوية والحرص على تناولها في موعدها.

3_ الحرص على ارتداء الملابس الفضفاضة والمريحة والأحذية المناسبة.

4_ تناول كميات كافية من الماء والسوائل.

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5_ تجنب الأماكن المزدحمة التي يكثر فيها التدافع.

6_ عدم القيام بأي مجهود بدني زائد، واستخدام الكرسي المتحرك عند الحاجة أثناء الطواف والسعي.

7_ المشي كل ساعة أو اثنتين لتفادي الإصابة بالجلطات الوريدية في الساقين.

وشدّدت حامد على ضرورة الإسراع والتوجه إلى أقرب مركز طبي عند الشعور بأي من الأعراض التالية:

1- صداع شديد.

2- قيء بشكل متكرر.

3- زغللة في العينين.

4- نزول أي دم.

5- مغص شديد في البطن.

