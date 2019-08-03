شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى الالتهاب الكبدى B.. احذر الإصابة بالفيروس "D" يفتك بالأكباد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفيروسات الكبدية من أخطر الأمراض التى تصيب كبد الإنسان وتؤدى إلى تلفه على المدى الطويل إذا تركت دون علاج أو إذا لم يتم اكتشافها مبكرا، فهناك أنواع معروفة بأنها أكثر شيوعا كالالتهاب الكبدى الوبائى "A ,B,C "، ولكن هناك انواع اخرى منه لا يعرفها الكثيرين وهى الأقل شيوعا ولكنها الأخطر والأشرس مثل الالتهاب الكبد الوبائى " D" .

ووفقا لما ذكره موقع" webmd" فأن الأشخاص المصابون بالتهاب الكبد B هم أكثر عرضه لخطر مهاجمه فيروس آخر لأكبادهم، مثل الالتهاب الكبد الوبائى" D" ، أو ما يسمى أحيانًا دلتا التهاب الكبد.

فيروس التهاب الكبد الوبائي " D" هو أشد أشكال التهاب الكبد بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي إلى سرطان الكبد أو فشل وظائفه نهائيا، والتحدى الأكبر والأصعب عند الاصابه بهذا النوع من الفيروسات الكبدية هو عدم وجود علاج له حتى الآن، حيث لم يتوصل الأطباء لعلاج له .

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تكمن أسباب الإصابة بهذا المرض الخطير فى العديد من السلوكيات الخاطئة التى يرتكبها المريض وتكلفه ثمن كبير هو الاصابة بمرض لا يمكن علاجه وقد يؤتى بحياته، وتتمثل أسباب العدوى والإصابه بالالتهاب الكبدى الوبائى الفيروسى" D" إذا لامست الدم أو سوائل الجسم الأخرى لشخص مريض به. ومع ذلك، وهنك سبب أخر يجعل المريض أكثر عرضه للإصابه بهذا النوع من الفيروسات الكبدية الخطيرة هو الاصابه بالتهاب الكبد B، فتحتاج HDV إلى سلالة "B" من التهاب الكبد من أجل البقاء.

اعراض الاصابه بالالتهاب الكبد الوبائى "D"

الجلد الأصفر والعينين (اليرقان)، اضطراب المعدة، ألم في البطن، القيء، إعياء، الم المفاصل، البول الداكن، براز فاتح اللون.