شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل على إصابة طفلك بـ"الثلاسيميا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثلاسيميا من الأمراض الوراثية النادرة التى يتعرض لها الأطفال وهى عبارة عن اضطراب فى الجينات التى تسبب فقر الدم، قد لا يتم اكتشاف المرض مبكرا مما يؤثر على صحة الطفل، لذلك يقدم موقع webmd بعض العلامات التى إذا ظهرت على الطفل تدل على إصابته بالثلاسميا وهى:



الثلاسيميا

1: تغيير لون البشرة إلى اللون الداكن قد يدل على إصابة الطفل بالثلاسيميا.

2: قلة الشهية وعدم القدرة على تناول الطعام.

3: تغيير لون البول للون الداكن.

4: بطء شديد فى نمو الطفل.

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5: يتعرض الطفل لانتفاخ فى الكبد والطحال.

6: مشاكل فى العضلات والمفاصل.

7: تأخر فى النمو العقلى والجسدى عند الطفل.

8: يتعرض الطفل لتساقط الأسنان والتهاب اللثة.

9: انخفاض نسبة الهيمجلوبين فى الدم وخلايا الدم الحمراء.

وينصح بزيارة الطبيب فورا لإجراء الفحوصات اللازمة مع اتباع نظام غذائى خالٍ من الدسم، وتجنب تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الحديد وتشجيع الأطفال على ممارسة التمارين الرياضية.