شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مجموعات من الأطعمة المفيدة لصحة قلبك وتحميك من السكتات الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع" Womenhealth"، إن الأكل الصحي للقلب هو وسيلة مهمة لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكتة الدماغية، وتعتبر أمراض القلب هي السبب الأول لوفاة النساء فى العالم، والسكتة الدماغية هي السبب الثالث للوفاة.

وقال الموقع، إنه لتحقيق أقصى لقلبك من الأطعمة، يجب عليك اختيار المزيد من الفواكه، والخضروات، والأطعمة التي تحتوي على الحبوب الكاملة، والبروتين الصحي، يجب عليك خفض تناول السكر والسعرات الحرارية، والدهون غير الصحية.



طعامك وصحة القلب

ما أهمية تناول الطعام الصحي للقلب؟

الأكل الصحي للقلب، إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، أو ممارسة النشاط البدني، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ما هي الأطعمة التي يجب أن أتناولها للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية؟ أولا: الفواكه والخضراوات..

يجب أن يكون نصف طبقك على الأقل من الفواكه والخضروات.

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صحة قلبك يبدا من طعامك

ثانيا :أكل الحبوب...

يجب أن يكون نصف الحبوب على الأقل عبارة عن حبوب كاملة، وتشمل: الدقيق الكامل، الشوفان، الذرة الكاملة الحبوب، الأرز البنى، البرغل، والبقوليات مثل الفاصوليا، بالإضافة إلى المكسرات غير المملحة.

ثالثا: منتجات الألبان الخالية من الدهون أو قليلة الدسم.

وتشمل الحليب، ومشروبات الصويا المدعمة بالكالسيوم (حليب الصويا)، والجبن، والزبادي ومنتجات الألبان الأخرى.

رابعا: المأكولات البحرية..

والدواجن الخالية من الجلد، واللحوم الخالية من الدهون،والبيض.

كيف يؤثر البوتاسيوم في الطعام على قلبك؟

البوتاسيوم يقلل من الآثار الضارة للصوديوم على ضغط الدم، حاول أن تأكل أو تشرب ما لا يقل عن 4.700 ملليجرام من البوتاسيوم يوميًا، تشمل المصادر الجيدة للبوتاسيوم: الموز ،والحليب، خالي الدسم، قليل الدسم "يصل إلى 370 ملليجرام لكل كوب" ، وعصير البرتقال ، والزبادي العادي أو خالي الدسم، أو قليل الدسم، والخوخ، والسبانخ ، والبطاطا، والطماطم أو منتجات الطماطم ، والبطاطس.