شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى خشونة الركبة.. روشتة غذائية هتقلل الألم والالتهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

خشونة الركبة من المشاكل الصحية التى يتعرض لها الكثيرون وخصوصا كبار السن مما تسبب لهم ألم شديد وعدم الدرة على المشى والحركة، وهنا ينصح المريض بزيارة الطبيب لوصف العلاج المناسب للحالة مع اتباع بعض العادات الصحية.

ووفقا لما ذكره موقع huffpost فأن هناك بعض الأكلات التى يجب أن يتناولها مرضى خشونة الركبة وهى:



خشونة الركبة

1: ينصح بتناول الأسماك وخصوصا" سمك السلمون ،السردين ،الماكريل، التونة"، وذلك لاحتوائهم على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائة التى تحد من الالتهاب وتكافح العدوى.

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2:فول الصويا، يحتوى فول الصويا على العديد من العناصر والخصائص التى تعزز صحة العضلات والمفاصل وتكافح الالتهابات.

3:ينصح بوضع زيت الزيتون على الأكلات اليومية لمرضى خشونة الركبة وذلك لاحتوائه على بعض الفيتامينات التى تعالج الالتهاب وتسكن الألم.

4:الكريز، يحتوى على بعض الخصائص التى تحد من الالتهاب والألم الناتج عن خشونة الركبة والالتهاب.

5:منتجات الألبان قليلة الدسم تساعد على تقوية العضلات والمفاصل.

6:يحتوى البروكلى على مادة السلفورافين التى تحد من التهابات المفاصل وخشونة الركبة وتساعد على علاجها.

7:الشاى الأخضر، يحتوى على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة وبعض الخصائص الأخرى التى تساعد على علاج خشونة الركبة.