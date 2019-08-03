شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتخاف تسيب تليفونك فى أى مكان.. احذر قد تكون مصاباً بهذا المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرٌ منا يتعلقون بهواتفهم المحمولة ويأخذونها معهم فى كل مكان يذهبون إليه حتى دورة المياه، ولكن كشف الأطباء والباحثون، وفقاً للدراسات العلمية، أن هذا الأمر قد يشير إلى مرض نفسى ونوع من القلق يسمى "القلق من البعد عن الهاتف" أو phone separation anxiety، وذلك بحسب ما ذكر الموقع البريطانى Doctor.

وعلى الرغم من وجود مزايا عديدة لهواتفنا الذكية مثل:تصفح الإنترنت بشكل أسرع والمشاركة الفورية لأى خبر نريده، ولكن هذا الاعتماد الكبير على الهواتف قد ينعكس بالسلب على صحتنا النفسية، وقد يصيبنا بهذا النوع من القلق من ترك الهاتف أو الابتعاد عنه.

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ما هو قلق الابتعاد عن الهاتف؟

هو الخوف المرضى من الانفصال عن هاتفك المحمول، والقلق الناتج عن عدم الرغبة فى تركه لشخص آخر أو عدم القدرة فى الرد عليه أو الخوف من أن بطارية هاتفك تفصل عن العمل.

أعراض قلق الابتعاد عن الهاتف

-إن أكثر علامات قلق الابتعاد عن الهاتف عندما تشعر أنه يجب عليك إحضار هاتفك معك في كل مكان تذهب إليه وعليك متابعة فحصه.

-إذا كنت تشعر بأنك تفقد السيطرة، فاسأل نفسك أسئلة مثل: إذا لم يكن لديك هاتف معك، فهل تشعر بعدم الارتياح والانزعاج؟ إذا كانت بطاريتك قد أوشكت على النفاذ وأنت خارج المنزل فهل هذا يخيفك؟ وإذا كنت تشعر بأنك تقوم بفحص هاتفك بشكل متكرر، إذا كانت إجابتك نعم فهذه أعراض القلق من الانفصال عن الهاتف.

-استخدام هاتفك في أوقات غير مناسبة أو في أماكن غير مناسبة ، مثل الاستحمام أو الحمام أو في اجتماع هام.

إذا كنت تعتقد أن لديك هذا النوع من القلق ، يجب أن تبذل جهدًا واعيًا لمحاولة تقليص استخدام هاتفك، وعدم التحقق منه إلا إذا كان عليك استخدامه للضرورة.